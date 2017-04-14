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14 апреля 2017, 0:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн решил выступить на «24 часах Спа» вместо Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн шутливо прокомментировал решение своего напарника Фернандо Алонсо выступить на «500 милях Индианаполиса» вместо Гран-при Монако.

«Я решил в этом году выступать на “24 часах Спа” вместо Гран-при Венгрии», — приводит слова бельгийского пилота Daily Express.

Ранее сообщалось, что Алонсо крайне недоволен болидом «Макларена» и может покинуть команду по ходу сезона. Сам испанец эту информацию опроверг. Кто заменит его на Гран-при Монако, пока не объявлено.
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Новости Формулы-1

Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако

Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что именно его соотечественник Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на шестом этапе чемпионата «Формулы-1», Гран-при Монако.
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