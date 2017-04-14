Вандорн решил выступить на «24 часах Спа» вместо Гран-при Венгрии
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн шутливо прокомментировал решение своего напарника Фернандо Алонсо выступить на «500 милях Индианаполиса» вместо
Гран-при Монако.
«Я решил в этом году выступать на “24 часах Спа” вместо
Ранее сообщалось, что Алонсо крайне недоволен болидом «Макларена» и может покинуть команду по ходу сезона. Сам испанец эту информацию опроверг. Кто заменит его на
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