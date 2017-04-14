Вандорн решил выступить на «24 часах Спа» вместо Гран-при Венгрии

«Я решил в этом году выступать на “24 часах Спа” вместо Гран-при Венгрии», — приводит слова бельгийского пилота Daily Express.



Ранее сообщалось, что Алонсо крайне недоволен болидом «Макларена» и может покинуть команду по ходу сезона. Сам испанец эту информацию опроверг. Кто заменит его на Гран-при Монако, пока не объявлено.