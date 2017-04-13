Боттас: За титул будут бороться не только Хэмилтон и Феттель

«Слишком рано говорить, что за титул поборются только два пилота. Сезон длинный, и я не сказал бы, что он сведётся к борьбе Льюиса и Себастьяна. По ходу сезона всё может измениться.



В команде видят мой настоящий темп, но важны результаты, и я намерен добиться их в ближайшее время. Ведь каждое поражение сейчас станет ударом в конце сезона. Но я не тороплюсь. Продолжая работать и прогрессируя с каждой гонкой, я очень скоро выйду на высокий уровень. Так что я не чувствую паники или спешки. Команда знает о моей скорости», — цитирует Боттаса Sky Sports.