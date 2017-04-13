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13 апреля 2017, 18:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: За титул будут бороться не только Хэмилтон и Феттель

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сказал, что не только Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель будут бороться за титул чемпиона Формулы-1 в 2017 году.

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«Слишком рано говорить, что за титул поборются только два пилота. Сезон длинный, и я не сказал бы, что он сведётся к борьбе Льюиса и Себастьяна. По ходу сезона всё может измениться.

В команде видят мой настоящий темп, но важны результаты, и я намерен добиться их в ближайшее время. Ведь каждое поражение сейчас станет ударом в конце сезона. Но я не тороплюсь. Продолжая работать и прогрессируя с каждой гонкой, я очень скоро выйду на высокий уровень. Так что я не чувствую паники или спешки. Команда знает о моей скорости», — цитирует Боттаса Sky Sports.
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Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако

Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что именно его соотечественник Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на шестом этапе чемпионата «Формулы-1», Гран-при Монако.
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