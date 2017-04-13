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13 апреля 2017, 18:42 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что именно его соотечественник Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на шестом этапе чемпионата «Формулы-1», Гран-при Монако.

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Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. Сообщалось, что имя сменщика Алонсо будет названо позднее, однако в СМИ утверждается, что им может стать 37-летний Баттон, чемпион «Формулы-1» 2009 года, выступавший в «Макларене» с 2010 по 2016 год и продолжающий находиться на контракте с этой командой.

«Я надеюсь, Дженсон вернется. Думаю, было бы здорово для всего спорта, если бы Баттон вернулся. Потому что мне нравится Дженсон. Я думаю, он один из лучших гонщиков. Его мастерство по-прежнему выше, чем у любого другого пилота, который мог бы выступить вместо Алонсо, это точно», — сказал Хэмилтон, чьи слова приводит официальный сайт «Формулы-1».
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