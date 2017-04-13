Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что именно его соотечественник Дженсон Баттон заменит испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота команды «Макларен» на шестом этапе чемпионата «Формулы-1», Гран-при Монако.
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Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с
«Я надеюсь, Дженсон вернется. Думаю, было бы здорово для всего спорта, если бы Баттон вернулся. Потому что мне нравится Дженсон. Я думаю, он один из лучших гонщиков. Его мастерство
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