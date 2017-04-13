Хэмилтон надеется, что Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на этапе «Ф-1» в Монако

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее было объявлено, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. Сообщалось, что имя сменщика Алонсо будет названо позднее, однако в СМИ утверждается, что им может стать 37-летний Баттон, чемпион «Формулы-1» 2009 года, выступавший в «Макларене» с 2010 по 2016 год и продолжающий находиться на контракте с этой командой.