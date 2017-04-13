Сергей Сироткин: Возможно, моя именная трибуна появится в Сочи уже через год

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— Мне лично очень нравится, как изменилась «Формула-1» в этом году, — начал Сироткин. — Машины стали быстрее и порой даже я, проведя много времени на симуляторе и зная их возможности, смотрю и удивляюсь. Мне, как пилоту, это чувство даже немного непривычно, но на самом деле это здорово. К тому же машины стали труднее в управлении, возросла роль именно пилотирования. Мы видим, что все гонщики, и молодые, и опытные, допускают больше ошибок. Разница между напарниками стала заметнее. Гораздо труднее собрать весь уик-энд воедино, работать с настройками, подготовить себя и машину.

— Что особо можете отметить из перемен?

— Я бы назвал прибавку в аэродинамике в целом. А шины, кстати, дали гораздо меньше, чем от них ожидали. Некоторые виды, может быть, вообще не дали или не так, как планировалось. Внешне изменения, возможно, и значительны, но на деле они оказались гораздо менее ощутимы, чем изменения прижимной силы.

ОТ ИЗМЕНЕНИЙ «ФОРМУЛА-1» ТОЛЬКО ВЫИГРАЛА

— Можно ли говорить о прекращении гегемонии «Мерседеса»?

— Пока рано говорить, подтянулся ли «Ред Булл», хотя в гонке он ближе к лидерам, чем в квалификации. Но «Феррари» и «Мерседес» выглядят примерно равными. На трассах, где более важна стабильность в торможении, выходы из поворотов, как это было в Мельбурне, «Феррари» чуть сильнее. На длинных пологих треках преимущество у «Мерседеса». Но в целом команды как никогда близки. Это здорово, как для пилотов, так и для зрителей. «Формула-1» от этого только выиграла.

— В пелотоне в целом борьба стала напряженней?

— Вся средняя его часть, начиная с «Уильямса» и заканчивая, наверное, «Маклареном», очень плотная. И результаты, и темп. При этом пилоты располагаются в общей группе более хаотично, гонки стали интереснее. И борьба за победу между лидерами, и за места на пьедестале с участием и «Ред Булла». Дальше очень ровная общая группа, где любой может попасть в очки, и немного особняком, к сожалению, стоит «Заубер».

— Как коррективы в регламенте повлияли на тактическую борьбу?

— Она, пожалуй, стала проще. Пока мы видим, что износ резины гораздо меньше, чем ранее. Да, в Китае погодные условия сыграли свою роль. А в другие уик-энды все будет достаточно спокойно. Понятно, что машины быстрые и всем хочется видеть, как они на скорости проходят круг за кругом. Но кажется, что «Ф-1» в этом смысле даже немного потеряла. Мне нравилось, что есть квалификация, где ты стараешься выжать из машины максимум, а есть гонка, где ты показываешь, насколько ты понимаешь свой автомобиль и можешь им управлять. Именно из этого понимания вытекает то, как ты работаешь с резиной, экономишь топливо. Это две стороны одной медали, и мне нравились обе. С этой точки зрения я бы даже вернул все, как было прежде.

УВИДЕТЬ МЕНЯ ЗА РУЛЕМ В СОЧИ БУДЕТ ЛОГИЧНО

— Чем для вас выделяется российский этап чемпионата мира?

— Хоть он и домашний, но добираться до Сочи порой дольше, чем, например, в Венгрию. Как бы то ни было, это очень важно и эмоциональное для меня лично событие — российский этап, российская трасса, российские болельщики, российские пилоты, в том числе и я, как представитель опять же российской программы SMP Racing. Думаю, для любого пилота выступления на родине отличаются от стартов за рубежом, хотя внутри команды моя работа такая же, как и всегда.

— Если говорить о трассе «Гран-при России», какой команде она подходит?

— С одной стороны, больше «Феррари», чем «Мерседесу». С другой — там очень гладкий асфальт, а «Феррари» чуть менее агрессивны в плане резины. В плане баланса машины сочинская трасса требовательна к стабильности задней части на торможениях, к сцеплению с дорогой. К третьему сектору с этим уже могут возникать сложности. Думаю, у каждого из фаворитов здесь есть свои «за» и «против», и они опять будут очень близко друг к другу. Что касается Даниила Квята, то у «Торо Россо» в нынешнем году хорошая машина, и он вполне может порадовать болельщиков попаданием в очки. А может, даже в пятерку лучших.

— Какие участки на «Сочи Автодроме» самые сложные?

— В прошлом, когда прижимная сила была меньше, можно было назвать очень длинный левый третий поворот. Но в этом году его и за поворот можно не считать. В конце круга есть связка с техничным торможением, но опять же, это год назад оно было на излом. А сейчас все будут ехать «в пол» до последнего момента, ставить машину прямо и тормозить.

— Вас можно будет увидеть на домашнем этапе за рулем?

— Пока не могу об этом говорить. Но это было бы вполне закономерно и логично.

— Почему гонки «Формулы-1» нужно обязательно смотреть своими глазами?

— К сожалению, разница в скорости между старыми машинами и новыми не так заметна на телекартинке, как у трассы. Это надо видеть! Выбрав для этого правильные места.

— В Сочи уже есть трибуны Даниила Квята и Виталия Петрова. Когда появится трибуна Сироткина?

— Возможно, что это произойдет, как только я попаду в боевой состав. Надеюсь, что это случится совсем скоро.

ХОЧУ СТАТЬ БОЕВЫМ ПИЛОТОМ В 2018-М

— В текущем сезоне вы не будете соревноваться ни в каких международных сериях. Хватит ли практики?

— Пока в нынешнем году я ограничивался симулятором, программа именно работы за рулем начнется буквально вот-вот. Но мне уже известно, сколько времени в нынешнем году я проведу в машине. Судить об итогах правильнее будет, когда завершится сезон — я буду иметь понятие, как много я наездил, что мне это дало, потерял ли я что-нибудь, не выступая в какой-нибудь серии в этом году. Пока трудно что-то сказать.

— Какие планы на год, помимо «Рено»?

— Я буду участвовать в разработке российского прототипа BR1, создаваемого для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость компанией BR Engineering. А также работать с молодыми пилотами программы SMP Racing. Которые повторяют путь, пройденный мной несколько лет назад. Я могу поделиться своим опытом, что идет на пользу и им, и мне, всей нашей программе, всему российскому автоспорту.

— Насколько вам интересно работать с этим прототипом, ведь гонки на выносливость заметно отличаются от «Формулы-1»?

— Как и в «Ф-1», в WEC применяется очень много технологичных решений, машины очень быстрые. Кроме того, BR1 — новый проект, в котором важное участие принимает российская сторона, российские технические специалисты. Это несомненно добавляет мне интереса.

— Что за задачи стоят перед вами в 2017 году?

— Естественно, конечная цель — подняться на вершину автоспорта, стать призовым пилотом «Формулы-1» в будущем году, и сделать это непременно в составе российской программы SMP Racing. Это даст огромный толчок в развитии не только мне, но и нашей молодежи. Все ребята, которые к нам приходят, жаждут учиться и выступать, мечтая об одном — об «Ф-1». А когда они увидят, что в нашей программе эта дорога открыта, то думаю, что это будет для них мощный стимул.