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13 апреля 2017, 15:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан: Я считаю свой штраф в Китае какой-то шуткой

Пилот «Хааса» Ромен Грожан не скрывает своего раздражения решением стюардов Гран-при Китая, оштрафовавших его на пять стартовых позиций за то, что он якобы недостаточно замедлился в квалификации в режиме жёлтых флагов, вызванных аварией Антонио Джовинацци.

Сам француз позднее в «Твиттере» постарался доказать, что сделал достаточно, чтобы избежать штрафа.

«Я не сержусь, я просто думаю, что это какая-то шутка. Я считаю, что нам нужны более согласованные и взвешенные решения. Это было немного странно. Я опубликовал в “Твиттере” данные (телеметрии), потому что был раздражён. Мы ничего не можем сделать, мы даже не можем обжаловать решение.

Я обсуждал это с Чарли Уайтингом (гоночный директор ФИА. — Прим. “Чемпионата”). И я считаю, что после нашего обсуждения он согласился, что я замедлился достаточно, но наказание уже было вынесено», — цитирует Грожана Crash.
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