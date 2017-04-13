Грожан: Я считаю свой штраф в Китае какой-то шуткой

Сам француз позднее в «Твиттере» постарался доказать, что сделал достаточно, чтобы избежать штрафа.



«Я не сержусь, я просто думаю, что это какая-то шутка. Я считаю, что нам нужны более согласованные и взвешенные решения. Это было немного странно. Я опубликовал в “Твиттере” данные (телеметрии), потому что был раздражён. Мы ничего не можем сделать, мы даже не можем обжаловать решение.



Я обсуждал это с Чарли Уайтингом (гоночный директор ФИА. — Прим. “Чемпионата”). И я считаю, что после нашего обсуждения он согласился, что я замедлился достаточно, но наказание уже было вынесено», — цитирует Грожана Crash.