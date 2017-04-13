Грожан: Я считаю свой штраф в Китае какой-то шуткой
Пилот «Хааса» Ромен Грожан не скрывает своего раздражения решением стюардов
Гран-при Китая, оштрафовавших его на пять стартовых позиций за то, что он якобы недостаточно замедлился в квалификации в режиме жёлтых флагов, вызванных аварией Антонио Джовинацци.
Сам француз позднее в «Твиттере» постарался доказать, что сделал достаточно, чтобы избежать штрафа.
«Я не сержусь, я просто думаю, что это
Я обсуждал это с Чарли Уайтингом (гоночный директор ФИА. — Прим. “Чемпионата”). И я считаю, что после нашего обсуждения он согласился, что я замедлился достаточно, но наказание уже было вынесено», — цитирует Грожана Crash.
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