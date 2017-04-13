«Хонда» намерена решить проблемы с вибрациями в моторе к Монако или Канаде

Японский производитель работает над обновлениями, которые будут представлены либо в Монако, либо в Монреале.



«Я не думаю, что гонщики согласны с этим, но, на мой взгляд, с начала сезона ситуация с вибрациями улучшилась. Мы постепенно улучшались, но, конечно, проблема ещё не полностью разрешена. Потом следующим обновлением мне бы хотелось разобраться с ней окончательно», — отметил руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юске Хасегава, слова которого приводит Autosport.