Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29417147/
13 апреля 2017, 14:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда» намерена решить проблемы с вибрациями в моторе к Монако или Канаде

Пилотам «Макларена» придётся подождать по крайней мере ещё месяц, пока «Хонда» решит проблемы с вибрациями, возникающими в двигателе при переходе на более высокую передачу.

Японский производитель работает над обновлениями, которые будут представлены либо в Монако, либо в Монреале.

«Я не думаю, что гонщики согласны с этим, но, на мой взгляд, с начала сезона ситуация с вибрациями улучшилась. Мы постепенно улучшались, но, конечно, проблема ещё не полностью разрешена. Потом следующим обновлением мне бы хотелось разобраться с ней окончательно», — отметил руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юске Хасегава, слова которого приводит Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!