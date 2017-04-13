Парад аварий и «подставы» от «Хонды». Как себя проявляют новички Формулы-1

Лэнс Стролл: своя атмосфера

Молодой канадец получил изрядную порцию критики после предсезонных тестов из-за своей чрезмерной аварийности, что, похоже, помешало ему на первом этапе в Австралии: у гонщика наблюдалась немалая нервозность. Строллу пришлось дебютировать на довольно рисковой трассе, с опасной близостью стен. Всё это сказалось на скорости пилота, Лэнс даже близко не мог подобраться к Массе. Преемник Жака Вильнёва очень медленно раскатывался, боясь снова напортачить, но всё же контакта со стеной ему избежать не удалось. К тому же авария произошла в самый «нужный» момент: в конце третьей практики, когда до квалификации оставалось всего ничего. Итог — 19-е место, замена коробки, последний ряд. Гонку Лэнс Стролл начал очень рискованно: отыграл немало мест, но затем за этот риск поплатился, так как оквадратил резину и поехал на достаточно ранний пит-стоп. А дальше приказали долго жить тормоза.



В Китае всё выглядело намного лучше. Это во многом объясняется большими зонами безопасности на китайской трассе. Соответственно сыну мультимиллионера условия позволили быть раскрепощённее и быстрее. В отсутствие пятницы канадец неплохо вкатился, уступал Массе уже в районе полусекунды, а также попал… нет, не в аварию, а в третий сегмент квалификации. Ну, а гонка продолжалась всего несколько поворотов: пока он не напоролся на «розовую пантеру» мексиканца Серхио Переса и закончил гонку в гравии. Впрочем, тут можно говорить о простом невезении.

Итог — две гонки, два схода с дистанции не по своей вине. Говорить, что без этих передряг Лэнс сейчас был бы с большим багажом очков, я думаю, не стоит. Твердить о присутствии какого-то сверхталанта в гонщике пока рано: доводов для этого далеко не тьма. Гонщик прогрессирует, но это такой прогресс, который пока не позволяет даже близко подобраться к опытному напарнику. Вероятное объяснение: машины нового поколения стали очень сложны в управлении, и на 18-летнем парне это сказывается сильнее, если сравнивать с дебютом того же Ферстаппена в ещё более молодом возрасте. Прогресс не заставит себя ждать, но он будет несколько затухать на трассах городского типа, так как Лэнс пока несколько робеет перед стенами, расположенными близко с трассой: пока он не выступит ярко на таком типе трасс, ему будет очень трудно обрести уверенность и атаковать в полную силу. Лучший шанс обрести эту уверенность — на родном монреальском асфальте!

Антонио Джовинацци: рановато думать о «Феррари»

23-летний итальянец произвёл неизгладимое впечатление на обитателей паддока в Австралии. Неизгладимое — в позитивном ключе. Вот так с ходу человек, который приехал в Австралию всего-навсего просто поприсутствовать в боксах «Феррари», после чистосердечного признания Верляйна получил неожиданную возможность участия в квалификации и гонке. На подготовку Джови достался один час субботней тренировки. Сказать честно, особых ожиданий с итальянцем никто не связывал, но он сделал всё, чтобы эти ожидания появились.



После того как Антонио сиюминутно обвыкся с трассой и машиной за час рулёжки, под занавес первого сегмента квалификации он уже шёл с опережением графика Маркуса Эрикссона, который, на секундочку, провёл в машине всю пятницу, а в сам Мельбурн приезжает уже в четвёртый раз в карьере. Увы, опередить шведа Антонио помешала его собственная ошибка в предпоследнем повороте трассы. К слову, она была далеко не единственной по ходу того круга. Про это мы говорим не ради критики — напротив, похвально, что даже при таком количестве ошибок он был всех в двух десятых позади Эрикссона, хотя у того, по его собственным словам, получился чистый круг. Что касается гонки, то там сравнение напарников будет необоснованным из-за повреждений машины шведа. Антонио оставалось уверенно доехать до финиша и принять поздравления.



Это выступление подняло небывалый «хайп» вокруг гонщика: даже успели заговорить, что Джовинацци может заменить в следующем году в «Феррари» засыпающего там финна. Но выступление в Китае показало: итальянцу предстоит ещё многому научиться, прежде чем становиться одной из икон за рулём красной машины. Две аварии по ходу уик-энда в одном и том же месте несколько подпортили картину и репутацию гонщика. Да, итальянец ещё в Альберт-Парке доказал, что имеет немаленький потенциал, но какая разница, если ты не можешь подкрепить его результатами на трассе. Сейчас Антонио очень пригодился бы третий шанс в Бахрейне, но, увы для итальянца, такого шанса Верляйн ему не предоставил.

Стоффель Вандорн: «Доктор, у меня “Хонда”…»

Молодой и талантливый Вандорн переживает долгожданный, но непростой дебют. Талант Стоффеля никем в паддоке не оспаривается, но упирается в ненадёжность и тихоходность болида «Макларена» с его суперсовременной и перспективной японской разработкой на борту. Сезон для Стоффеля так и не может толком начаться. Единственными сессиями, по которым можно судить о силе бельгийца, оказались третьи тренировки в Австралии и Китае. Во всех остальных машина с двойкой на носу так или иначе подводила своего хозяина. В Австралии в квалификации бельгийца подвела топливная система, ну, а в воскресенье торжество технических неполадок продолжилось.



В Китае бельгиец продолжил показывать свой уровень на фоне испанца в те моменты, когда это позволяла ему госпожа силовая установка. Но квалификация вновь получилась скомканной: бельгиец выехал на трассу после небольшой заминки, которая, по словам Стоффеля, помешала ему раскрыть весь потенциал машины и выйти во второй сегмент квалификации. Гонка же закончилась в боксах уже на 17-м круге — проблемы с топливной системой.



Каков итог? При условии, что Стоффель выступал на новых для себя трассах, а Алонсо параллельно демонстрировал поистине героические выступления, уроженец Кортрейка выглядит на фоне Фернандо очень неплохо — и не сказать, что уступает напарнику целую пропасть. Значит, при условии отсутствия проблем с машиной на уже знакомых трассах можно ожидать, что молодой бельгиец начиная с Бахрейна сможет оказать достойное сопротивление Алонсо и несколько подпортить тому репутацию.

Эстебан Окон: подбираясь к Пересу

У молодого француза, как мы помним, за плечами полсезона за «Манор» в прошлом году. И, похоже, именно этот опыт позволяет ему выступать намного ровнее, стабильнее и успешнее других своих собратьев по рекрутскому составу в пелотоне. Да, у него была ошибка в австралийской квалификации, которая не позволила обойти даже Алонсо на «Макларене», а неудачный старт надолго запер Эстебана за испанцем. Но всё же Окон дождался осечки со стороны Фернандо и провёл отличный обгон, заодно сдержав Хюлькенберга — на счету Эстебана главное украшение невзрачного этапа в Мельбурне.

При этом от Эстебана, которого в «Форс Индия» ставят чуть ли не на один уровень с Ферстаппеном, ждут многого. Причём здесь и сейчас. Заработав свои очки в Мельбурне и Китае после старта с низких позиций, Окон скорее оправдал эти ожидания. В случае с Австралией в низкой позиции на старте виноват он сам, а что касается этапа в Китае, то не повезло с жёлтыми флагами.



Эстебану достался очень крепкий напарник — Серхио Перес, который никогда не будет делать поблажек и всегда сумеет выйти из сложных ситуаций. Если Окон сможет достойно соперничать с Чеко, то обеспечит себя отличным резюме и оправдает решение «Форс Индия» взять в команду его, а не Верляйна. Пока же француз по крупиночке подбирается к Пересу. В Австралии между ними были полсекунды, в третьей тренировке в Китае уже две десятые, а на финише гонки в Шанхае — всего несколько секунд. Учитывая это, в Бахрейне, где Эстебану уже приходилось гоняться в GP2, будут созданы все условия для первого более-менее реального сопоставления напарников.