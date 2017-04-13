З. Браун: Включение Алонсо в «Инди 500» потребовало максимальной секретности

Испанец примет участие в легендарной гонке, входящей в чемпионат IndyCar, при поддержке «Макларена» и «Хонды» на автомобиле, подготовленном командой Andretti Autosport. Ради участия в «Инди 500» он пропустит Гран-при Монако.



«Мы делали всё с максимальной степенью секретности. Когда Марк Майлз сказал, что мы можем провернуть это с командой Майкла Андретти, то я напрямую связался с ним, и с этого момента мы предоставили заниматься всем Майклу. Иногда приходится хвататься за возможности и быстро принимать решения», — цитирует Брауна Crash.



Также босс «Макларена» отметил согласие гонщика Andretti Autosport Стефана Уилсона уступить своё место Алонсо. «У Стефана Уилсона был свой большой интерес, и он заслуживает похвалы за это. Это было трудное решение для него», — отметил американец.