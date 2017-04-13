Мик Шумахер: Я пока не готов к Формуле-1

«Я не готов. Они (Стролл и Ферстаппен) сделали этот шаг раньше, но я ещё не готов к этому», — цитирует Шумахера Handelsblatt.



Немецкий гонщик, который сезон-2017 проведёт в Формуле-3, также прокомментировал то, что ему не удалось завоевать титул в Формуле-4. «Наверное, я ещё недостаточно стабилен, но, конечно же, моя цель на ближайшие несколько лет — победить. Это будет мой первый год в Ф-3, так что для меня это год обучения и попытка быть в числе лучших в рейтинге новичков», — отметил Мик.