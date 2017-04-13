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13 апреля 2017, 12:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мик Шумахер: Я пока не готов к Формуле-1

Немецкий гонщик Мик Шумахер считает себя пока неготовым пойти по стопам Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла и дебютировать в Формуле-1 в достаточно юном возрасте.

«Я не готов. Они (Стролл и Ферстаппен) сделали этот шаг раньше, но я ещё не готов к этому», — цитирует Шумахера Handelsblatt.

Немецкий гонщик, который сезон-2017 проведёт в Формуле-3, также прокомментировал то, что ему не удалось завоевать титул в Формуле-4. «Наверное, я ещё недостаточно стабилен, но, конечно же, моя цель на ближайшие несколько лет — победить. Это будет мой первый год в Ф-3, так что для меня это год обучения и попытка быть в числе лучших в рейтинге новичков», — отметил Мик.
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