Мик Шумахер: Я пока не готов к Формуле-1
Немецкий гонщик Мик Шумахер считает себя пока неготовым пойти по стопам Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла и дебютировать в Формуле-1 в достаточно юном возрасте.
«Я не готов. Они (Стролл и Ферстаппен) сделали этот шаг раньше, но я ещё не готов к этому», — цитирует Шумахера Handelsblatt.
Немецкий гонщик, который сезон-2017 проведёт в Формуле-3, также прокомментировал то, что ему не удалось завоевать титул в Формуле-4. «Наверное, я ещё недостаточно стабилен, но, конечно же, моя цель на ближайшие несколько лет — победить. Это будет мой первый год в Ф-3, так что для меня это год обучения и попытка быть в числе лучших в рейтинге новичков», — отметил Мик.
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