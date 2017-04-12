Браун: «Макларен» до конца месяца решит, кто заменит Алонсо в Монако

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«У нас есть хорошая идея о том, кого посадить в машину. И мы примем решение не позже конца месяца. Возможно, раньше», — приводит слова Брауна NBC Sports.