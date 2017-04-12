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12 апреля 2017, 21:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Браун: «Макларен» до конца месяца решит, кто заменит Алонсо в Монако

Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что команда ещё не определилась со сменщиком Фернандо Алонсо на Гран-при Монако Формулы-1. Испанский пилот пропустит этап, так как в это же время будет выступать в гонке «500 миль Индианаполиса».

Руководитель <span class=error>Макларена</span> Зак <span class=error>Браун</span> сообщил что команда ещё не определилась со сменщиком <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> на <nobr>Гран-при </nobr>Монако Формулы-1. Увеличить
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«У нас есть хорошая идея о том, кого посадить в машину. И мы примем решение не позже конца месяца. Возможно, раньше», — приводит слова Брауна NBC Sports.
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