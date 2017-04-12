Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29408663/
12 апреля 2017, 20:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: «Мерседес» готов принять роль аутсайдера в борьбе с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил удовлетворение той борьбой, которая развернулась между его командой и «Феррари» на старте чемпионата, дав понять, что не считает «Мерседес» явным фаворитом в этом противостоянии.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> выразил удовлетворение той борьбой которая развернулась между его командой и <span class=error>Феррари</span> на старте чемпионата дав понять что не считает Мерседес явным фаворитом в этом противостоянии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Гран-при Китая стал для нас отличной возможностью нанести ответный удар “Феррари”. У нас очень близкий темп, потому на протяжении всего сезона мы будем свидетелями своеобразной игры в пинг-понг. Всё будет зависеть от трассы. Это будет интересно для всех.

Нынешняя ситуация — идеальная. Это касается и фанатов, и команд. Всех нас захватила развернувшаяся борьба. После двух этапов счёт 1:1. Гонки прошли в очень разных условиях, и после них ясно, что мы с “Феррари” очень близки.

Любое минимальное преимущество будет иметь значение. Нам нужно и мы будем продолжать работать над всем, нам необходимо совершенствоваться. Сейчас восприятие “Мерседеса” таково, что борьба только начинается и мы берём на себя роль аутсайдера», — приводит слова Вольфа официальный сайт команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!