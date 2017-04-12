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12 апреля 2017, 15:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко ставит на победу Феттеля в борьбе за чемпионство с Хэмилтоном

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ожидает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель победит гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул чемпиона мира в сезоне-2017.

«Приятно было видеть, как он снова сражается. Я думаю, что он бы выиграл гонку в Китае, если бы не автомобиль безопасности, не вовремя появившийся на трассе. Если бы мне пришлось выбирать между Феттелем и Хэмилтоном, то я бы выбрал Феттеля. Я знаю его, и я знаю, насколько можно ему верить, когда он почувствовал запах крови. Он также имеет большую связь со своей машиной и командой», — приводит слова Марко Auto Bild.
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