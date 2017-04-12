Алонсо прогуляет Гран-при Монако ради «Инди-500». Как это понимать?
Шок-новость из мира Формулы-1: Фернандо Алонсо решил пропустить этап в Монако, чтобы принять участие в не менее легендарной «Инди-500».
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Что случилось?
В среду, 12 апреля, «Макларен» опубликовал сообщение для прессы и болельщиков, ставшее громом среди ясного неба: боевой пилот команды Фернандо Алонсо пропустит
Автомобиль на «Инди-500» формально будет выставлен самим «Маклареном» — при технической поддержке команды IndyCar «Андретти» и моториста обоих коллективов, «Хонды». Собственно говоря, именно присутствие японской компании в обоих чемпионатах сделало возможным временный переезд Алонсо за океан. В распоряжении Фернандо окажется автомобиль Dallara DW12 — такой же, как и у всех остальных участников «Инди-500». В случае с Алонсо будет использован аэродинамический пакет, подготовленный «Хондой» (у второй части пелотона, соответственно, оперение от «Шевроле»).
Для «Макларена» это первое возвращение в Индианаполис с 1970-х годов, однако команда не исключила, что выступление Алонсо не станет разовой акцией: в дальнейшем коллектив из Уокинга в теории может выставить свою команду на весь сезон. Впрочем, пока это не более чем предварительные планы.
Есть ли шансы на успех?
Алонсо — один из лучших гонщиков в мире прямо сейчас, а «Хонда» в IndyCar выступает гораздо лучше, чем в Формуле-1 (две стартовые гонки сезона-2017 выиграли гонщики с моторами «Хонда»). Более того, год назад «Инди-500» покорил не кто иной, как новичок,
Однако сам испанец сохраняет оптимизм: «Я никогда не выступал на машине IndyCar и не ездил по овалу, но уверен, что быстро адаптируюсь. Я понимаю, что нужно будет быстро учиться, но я полечу в Индианаполис из Барселоны сразу после
Пока этого добился лишь один пилот в истории — Грэм Хилл. Это серьёзный вызов, но я к нему готов. Не знаю, когда я выступлю в
Причины, по которым Алонсо временно сбегает в Америку, очевидны: нынешний «Макларен» (а вернее, «Хонда»)
Остаётся один вопрос — кто заменит Алонсо в Монако. Первый кандидат очевиден: это ушедший в «отпуск» Дженсон Баттон. Британец особо не собирался возвращаться в Формулу-1, но почему бы не сделать разового исключения? Тем более для знаменитой гонки, где, к тому же, не так важна физическая форма
Но раз об этом не объявили сразу, то, возможно, договорённости с Дженсоном ещё нет. В резерве у «Макларена» также есть Оливер Тёрви, Нобухару Мацусита и Ник де Врис. Второй и третий выступают в Формуле-2, и вряд ли есть смысл вырывать молодёжь из младшей серии, тем более что японец не демонстрирует феерической скорости, а де Врис не торопиться продвигаться вверх по карьерной лестнице. А вот 30-летний Тёрви сейчас весьма бодр в
Так что не удивляйтесь, если увидите в кокпите «Макларена» именно Оливера. Из более экзотических вариантов — Хейкки Ковалайнен, гонявший за «Макларен» в 2008—2009 годах. Из совсем внезапных —
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