Алонсо прогуляет Гран-при Монако ради «Инди-500». Как это понимать?

Что случилось?

В среду, 12 апреля, «Макларен» опубликовал сообщение для прессы и болельщиков, ставшее громом среди ясного неба: боевой пилот команды Фернандо Алонсо пропустит Гран-при Монако Формулы-1, чтобы в тот же уик-энд выступить на главном этапе сезона IndyCar — «500 милях Индианаполиса». Ей-богу, для начала пришлось лишний раз проверить дату в календаре — но нет, на календаре не 1 апреля, так что планы Алонсо и «Макларена» абсолютно реалистичны.



Автомобиль на «Инди-500» формально будет выставлен самим «Маклареном» — при технической поддержке команды IndyCar «Андретти» и моториста обоих коллективов, «Хонды». Собственно говоря, именно присутствие японской компании в обоих чемпионатах сделало возможным временный переезд Алонсо за океан. В распоряжении Фернандо окажется автомобиль Dallara DW12 — такой же, как и у всех остальных участников «Инди-500». В случае с Алонсо будет использован аэродинамический пакет, подготовленный «Хондой» (у второй части пелотона, соответственно, оперение от «Шевроле»).



Для «Макларена» это первое возвращение в Индианаполис с 1970-х годов, однако команда не исключила, что выступление Алонсо не станет разовой акцией: в дальнейшем коллектив из Уокинга в теории может выставить свою команду на весь сезон. Впрочем, пока это не более чем предварительные планы.

Есть ли шансы на успех?

Алонсо — один из лучших гонщиков в мире прямо сейчас, а «Хонда» в IndyCar выступает гораздо лучше, чем в Формуле-1 (две стартовые гонки сезона-2017 выиграли гонщики с моторами «Хонда»). Более того, год назад «Инди-500» покорил не кто иной, как новичок, экс-пилот Формулы-1 Александер Росси, представлявший команду Andretti Herta Autosport. Всё это доказывает, что чисто теоретически Фернандо имеет возможность сходу добиться сильного результата. Вместе с тем не стоит забывать, что Росси куда тщательнее готовился к дебюту: до «Инди-500» он принял участие в овальной гонке в Финиксе, а также в Гран-при Индианаполиса, где часть круга также проходит по овалу. Алонсо придётся ограничиться тренировками, причём очевидно, что график испанца будет весьма ограничен, ведь участие в остальных Гран-при Формулы-1 никто не отменял.



Однако сам испанец сохраняет оптимизм: «Я никогда не выступал на машине IndyCar и не ездил по овалу, но уверен, что быстро адаптируюсь. Я понимаю, что нужно будет быстро учиться, но я полечу в Индианаполис из Барселоны сразу после Гран-при Испании и буду тестировать автомобиль McLaren-Honda-Andretti с 15 мая — надеюсь, каждый день буду проезжать много кругов, и я знаю, как хороши парни из Andretti Autosport. Я дважды выигрывал Гран-при Монако, и моя цель — завоевать Тройную корону (Гран-при Монако, «Инди-500» и «24 часа Ле-Мана». — Прим. «Чемпионата»).

Пока этого добился лишь один пилот в истории — Грэм Хилл. Это серьёзный вызов, но я к нему готов. Не знаю, когда я выступлю в Ле-Мане, но когда-нибудь точно намерен. Мне всего 35, у меня впереди много времени". А как же «Макларен» в Монако?

Причины, по которым Алонсо временно сбегает в Америку, очевидны: нынешний «Макларен» (а вернее, «Хонда») по-прежнему не позволяет пилоту бороться хотя бы за подиум, и в такой ситуации испанец готов спокойно пожертвовать гонкой в Монте-Карло ради попытки блеснуть в Индианаполисе. Учитывая нынешние показатели «Макларена» и «Андретти» соответственно, в отсутствии логики Фернандо никак не упрекнёшь: сейчас идеальный момент, чтобы попробовать взять своё в «Инди-500», «не отходя от кассы» в Формуле-1. Что же до «Макларена», то очевидно: позволяя своему топ-гонщику отправиться в IndyCar, команда держит в голове предстоящие переговоры о новом контракте. Алонсо и сам понимает: в случае перехода, например, в «Мерседес», никто его в Америку на недельку не отпустит, да и сам Фернандо не поедет, если будет претендовать в сезоне на что-то серьёзное. А вот нынешние «Макларен» и «Хонда», чувствуя собственную слабость, готовы идти на уступки и «умасливать» Фернандо. Да, жертвовать придётся вполне возможным финишем в очках в Монако, но, согласитесь, ставка не слишком велика.



Остаётся один вопрос — кто заменит Алонсо в Монако. Первый кандидат очевиден: это ушедший в «отпуск» Дженсон Баттон. Британец особо не собирался возвращаться в Формулу-1, но почему бы не сделать разового исключения? Тем более для знаменитой гонки, где, к тому же, не так важна физическая форма из-за относительно низких скоростей.

Но раз об этом не объявили сразу, то, возможно, договорённости с Дженсоном ещё нет. В резерве у «Макларена» также есть Оливер Тёрви, Нобухару Мацусита и Ник де Врис. Второй и третий выступают в Формуле-2, и вряд ли есть смысл вырывать молодёжь из младшей серии, тем более что японец не демонстрирует феерической скорости, а де Врис не торопиться продвигаться вверх по карьерной лестнице. А вот 30-летний Тёрви сейчас весьма бодр в Формуле-Е, ко всему прочему 13 мая он проедет в Монте-Карло «электрический» этап, а уик-энд 26—28 мая у британца свободен.