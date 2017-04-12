Вернется ли Турция в календарь Ф1?

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Чейз Кэри встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время которой обсудил возможность возвращения Гран При Турции в календарь Ф1. Об этом сообщает autosport.com.ru.

Также на встрече присутствовали президент автомобильного клуба Турции TOSFED Серкан Язичи, руководитель трассы Истанбул-Парк Вурал Акиф Кагатай Килич и министр спорта партии Эрдогана.

Гран При Турции проводился с 2005-го по 2011-й, однако в последние годы его присутствия в календаре посещаемость резко упала.

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон считает, что новым владельцам коммерческих прав Ф1 корпорации Liberty Media нужно ставить в приоритет только трассы с высокой посещаемостью. Истанбул-Парк, по мнению Хэмилтона, является обратным примером.

«Когда мы выступали в Турции, там было 4000 человек, — заявил Льюис. — Не знаю, что тому причиной: нелюбовь к спорту или слишком дорогие билеты, но мы должны соревноваться только там, где есть настоящие поклонники».