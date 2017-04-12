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12 апреля 2017, 10:59 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Вернется ли Турция в календарь Ф1?

Новый председатель Ф1 Чейз Кэри провел встречу с Реджепом Эрдоганом.

Новый председатель Ф1 <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span> провел встречу с <span class=error>Реджепом</span> Эрдоганом. Увеличить
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Чейз Кэри встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время которой обсудил возможность возвращения Гран При Турции в календарь Ф1. Об этом сообщает autosport.com.ru.

Также на встрече присутствовали президент автомобильного клуба Турции TOSFED Серкан Язичи, руководитель трассы Истанбул-Парк Вурал Акиф Кагатай Килич и министр спорта партии Эрдогана.

Гран При Турции проводился с 2005-го по 2011-й, однако в последние годы его присутствия в календаре посещаемость резко упала.

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон считает, что новым владельцам коммерческих прав Ф1 корпорации Liberty Media нужно ставить в приоритет только трассы с высокой посещаемостью. Истанбул-Парк, по мнению Хэмилтона, является обратным примером.

«Когда мы выступали в Турции, там было 4000 человек, — заявил Льюис. — Не знаю, что тому причиной: нелюбовь к спорту или слишком дорогие билеты, но мы должны соревноваться только там, где есть настоящие поклонники».

Напомним, после попытки государственного переворота в настоящее время Турция находится в режиме чрезвычайного положения, а Истанбул-Парк входит в список из 15 трасс, которые технически могут принимать этапы Ф1, однако Гран При там не проводятся.
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