Вернется ли Турция в календарь Ф1?
Новый председатель Ф1 Чейз Кэри провел встречу с Реджепом Эрдоганом.
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Чейз Кэри встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время которой обсудил возможность возвращения Гран При Турции в календарь Ф1. Об этом сообщает autosport.com.ru.
Также на встрече присутствовали президент автомобильного клуба Турции TOSFED Серкан Язичи, руководитель трассы
Гран При Турции проводился с 2005-го по 2011-й, однако в последние годы его присутствия в календаре посещаемость резко упала.
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон считает, что новым владельцам коммерческих прав Ф1 корпорации Liberty Media нужно ставить в приоритет только трассы с высокой посещаемостью.
«Когда мы выступали в Турции, там было 4000 человек, — заявил Льюис. — Не знаю, что тому причиной: нелюбовь к спорту или слишком дорогие билеты, но мы должны соревноваться только там, где есть настоящие поклонники».
Напомним, после попытки государственного переворота в настоящее время Турция находится в режиме чрезвычайного положения, а
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