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12 апреля 2017, 10:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Босс «Стамбул-парка» подтвердил договорённость о возвращении ГП Турции

Владелец трассы «Стамбул-парк» Али Вурал Ак подтвердил наличие договорённости с новыми владельцами Формулы-1 о возвращении Гран-при Турции в календарь «Королевских автогонок», отметив, что контракт пока ещё не подписан.

«Я надеюсь, что благодаря президенту и с божьей помощью “Стамбул-парк” вновь будет принимать гонки Формулы-1. У нас были очень интенсивные переговоры, пока ещё ничего не подписано, но единственное, что осталось сделать, — скрепить бумаги подписями», — приводит слова владельца трассы турецкое издание Hurriyet.
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