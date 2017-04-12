Босс «Стамбул-парка» подтвердил договорённость о возвращении ГП Турции
Владелец трассы «Стамбул-парк» Али Вурал Ак подтвердил наличие договорённости с новыми владельцами Формулы-1 о возвращении
Гран-при Турции в календарь «Королевских автогонок», отметив, что контракт пока ещё не подписан.
«Я надеюсь, что благодаря президенту и с божьей помощью “Стамбул-парк” вновь будет принимать гонки Формулы-1. У нас были очень интенсивные переговоры, пока ещё ничего не подписано, но единственное, что осталось сделать, — скрепить бумаги подписями», — приводит слова владельца трассы турецкое издание Hurriyet.
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