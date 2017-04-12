Босс «Стамбул-парка» подтвердил договорённость о возвращении ГП Турции

«Я надеюсь, что благодаря президенту и с божьей помощью “Стамбул-парк” вновь будет принимать гонки Формулы-1. У нас были очень интенсивные переговоры, пока ещё ничего не подписано, но единственное, что осталось сделать, — скрепить бумаги подписями», — приводит слова владельца трассы турецкое издание Hurriyet.