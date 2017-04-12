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https://sport.mail.ru/news/formula1/29399277/
12 апреля 2017, 10:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо примет решение о своём будущем до летнего перерыва

Босс «Макларена» Зак Браун рассказал, что Фернандо Алонсо пообещал не вести переговоров с другими командами за спиной у руководства британской конюшни.

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Двукратный чемпион мира станет свободным агентом после того, как в конце сезона истечёт его контракт с «Маклареном», однако испанец намерен принять решение о своём будущем до летнего перерыва.

«Фернандо сказал нам, что не будет вести переговоры ни с кем, пока не переговорит с нами. Мы довольны этим. Он отличный гонщик, и он очень много работает. У нас хорошие отношения», — приводит слова Брауна Daily Mail.
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