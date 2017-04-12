Алонсо примет решение о своём будущем до летнего перерыва

Двукратный чемпион мира станет свободным агентом после того, как в конце сезона истечёт его контракт с «Маклареном», однако испанец намерен принять решение о своём будущем до летнего перерыва.



«Фернандо сказал нам, что не будет вести переговоры ни с кем, пока не переговорит с нами. Мы довольны этим. Он отличный гонщик, и он очень много работает. У нас хорошие отношения», — приводит слова Брауна Daily Mail.