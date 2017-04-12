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12 апреля 2017, 1:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Продажа активов «Манор» пройдёт в мае

В середине прошлого месяца стало известно, что активы команды «Манор» уйдут с молотка на аукционе, организованном домом Gordon Brothers.

Такое решение было принято для получения возможности погасить задолженности перед кредиторами. Теперь же стала известна и дата торгов — крупнейшая распродажа намечена на 16 мая, об этом сообщает Pitpass.

На аукционе будут выставлены шасси «Манора» 2015 и 2016 года, 200 колёсных дисков, шины, оборудование для проведения пит-стопа, две модели машины для продувки в аэродинамической трубе, детали и компоненты корпуса и аэродинамического обвеса, включая передние и задние антикрылья. Кроме того, будут проданы и рули, а также гоночная одежда команды и многое другое.
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