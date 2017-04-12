Продажа активов «Манор» пройдёт в мае
В середине прошлого месяца стало известно, что активы команды «Манор» уйдут с молотка на аукционе, организованном домом Gordon Brothers.
Такое решение было принято для получения возможности погасить задолженности перед кредиторами. Теперь же стала известна и дата торгов — крупнейшая распродажа намечена на 16 мая, об этом сообщает Pitpass.
На аукционе будут выставлены шасси «Манора» 2015 и 2016 года, 200 колёсных дисков, шины, оборудование для проведения
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter