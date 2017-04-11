Организаторы Гран-при Китая довольны новыми владельцами Формулы-1

«Мы ещё не обсуждали деталей сотрудничества, больше общались о спорте и о том, как продвигать этап в Шанхае. Я рад, что нас ожидают переговоры с Чэйзом Кэри. В последние годы все мы наблюдали падение интереса к Формуле-1. Но теперь у чемпионата новые владельцы, которые более открыты и имеют опыт работы со средствами массовой информации.



Они готовы дать больше прав организаторам гонок на местах. Очевидно, что мы должны поблагодарить Экклстоуна за его вклад в развитие Формулы-1 на протяжении стольких лет, но сейчас нас ожидают перемены», — передаёт слова Дзян Ляна F1i.