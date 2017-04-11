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11 апреля 2017, 19:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гран-при Турции может вернуться в Формулу-1

Глава Формулы-1 Чейз Кэри провёл встречу с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Формулы-1 <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span> провёл встречу с президентом Турецкой республики <span class=error>Реджепом</span> <span class=error>Тайипом</span> Эрдоганом. Увеличить
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Предметом обсуждения двух руководителей стал вопрос возвращения Гран-при Турции в календарь Формулы-1, об этом сообщает F1fanatic.

Этап чемпионата мира на стамбульской трассе проводился с 2005 по 2011 год. Одной из причин, по которой гонка была исключена из календаря, могла быть низкая посещаемость Гран-при. К слову, об этом накануне нового сезона вспоминал и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Новые владельцы Формулы-1 должны привлекать на трибуны больше зрителей. К примеру, на Гран-при Турции этапы посещали по 4000 человек. Я не знаю, в чём была причина этого. То ли там не так много фанов Формулы-1, то ли цена была слишком дорога для населения, но факт в том, что мы должны выступать там, где к соревнованиям есть интерес», — завершил британец.
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