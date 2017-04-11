Гран-при Турции может вернуться в Формулу-1
Глава Формулы-1 Чейз Кэри провёл встречу с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Предметом обсуждения двух руководителей стал вопрос возвращения
Этап чемпионата мира на стамбульской трассе проводился с 2005 по 2011 год. Одной из причин, по которой гонка была исключена из календаря, могла быть низкая посещаемость
«Новые владельцы Формулы-1 должны привлекать на трибуны больше зрителей. К примеру, на
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