Верляйн вернется за руль болида команды «Формулы-1» «Заубер» на Гран-при Бахрейна
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Заубер» Паскаль Верляйн сможет принять участие в третьем этапе сезона, который пройдет в Бахрейне. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
Верляйн получил травму спины во время «Гонки чемпионов» в январе и пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. На первом этапе сезона, который прошел в Австралии, немец принял участие в первых двух свободных практиках, но не смог продолжить выступление, так как понял, что не полностью восстановился от повреждения. На
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