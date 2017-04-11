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11 апреля 2017, 18:31 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Верляйн вернется за руль болида команды «Формулы-1» «Заубер» на Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Заубер» Паскаль Верляйн сможет принять участие в третьем этапе сезона, который пройдет в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Верляйн получил травму спины во время «Гонки чемпионов» в январе и пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. На первом этапе сезона, который прошел в Австралии, немец принял участие в первых двух свободных практиках, но не смог продолжить выступление, так как понял, что не полностью восстановился от повреждения. На Гран-при Австралии и Китая его заменял итальянец Антонио Джовинацци. Последний в Китае дважды разбил болид — в квалификации и в гонке.

Гран-при Бахрейна пройдет 14—16 апреля.
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