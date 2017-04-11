Петров: При удачном стечении обстоятельств Квят может бороться за призовые места

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— На какие мысли вас навели уже прошедшие гонки сезона «Формулы-1»?

— До сих пор трудно сказать, кто же быстрее, «Феррари» или «Мерседес». В Австралии лучше были «Феррари», в Шанхае все поменялось. Рядом еще «Ред Булл», хотя видно, что он чуть медленнее лидеров. Но они ведут красивую борьбу и попадают на пьедестал.

— Насколько конкурентоспособная в нынешнем сезоне машина у «Торо Россо» и Даниила Квята?

— По скорости уже видно, что в очках они приезжать способны. При удачном стечении обстоятельств можно попытаться и попасть на призовые места. Задача Квята — быть стабильнее и быстрее своего партнера по команде Карлоса Сайнса.

— Когда закончится кошмар в «Макларене»?

— Там все вопросы к мотору относятся, шасси у них очень хорошее. «Макларен» всегда боролся за места хотя бы в пятерке. А сейчас у них никак не могут разрешить проблемы с двигателем. Мотористы «Хонды» часами сидят и пытаются найти решение, выйти на нужный уровень, но пока им тяжело приходится.

С ТРИБУНЫ ПЕТРОВА ВИДНЫ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ «ГРАН-ПРИ РОССИИ»

— Сколько гонщиков будут бороться за чемпионство?

— Четверо-пятеро вполне могут претендовать на титул. Понятно, что главных два — Хэмилтон и Феттель, уже финишировавшие на верхних строчках. Но есть и Кими Райкконен, который еще не сказал своего слова, и Макс Ферстаппен с Даниэлем Риккьярдо в «Ред Булле». Подождем, сезон еще только начался.

— Чего нам ждать от «Гран-при России», которое начнется 28 апреля?

— Трасса в Сочи более удобна «Мерседесам» за счет длинных прямых. По мощности мотора у «Мерседеса» небольшое преимущество. В целом, пилотам нравится и сам Сочи, и автодром. Думаю, мы в очередной раз увидим интересную гонку. Скорости после технических изменений в нынешнем году возрастут, круги будут проходиться быстрее.

— Расскажите, как на «Сочи Автодроме» появилась ваша именная трибуна и каковы ее преимущества?

— Конечно, организаторы советовались со мной. Я спросил, свободна ли трибуна во втором повороте, мне сказали — да. С этого места будет видно все ключевые моменты гонки, старт, обгоны, борьба. Напротив — два больших экрана. Насколько я знаю, билетов на эту трибуну осталось очень мало.

— Вы сами откуда будете наблюдать за гонкой?

— В прошлом сезоне я находился на стартовой решетке, два года назад смотрел из боксов «Мерседеса». На этот раз пока не могу сказать — все будет зависеть от расписания и количества свободного времени.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБЕДИТЬ В ЛЕ-МАНЕ

— Недавно вы подписали контракт с командой «Манор», выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Чем обусловлен этот выбор?

— Сейчас ведется разработка российского прототипа BR1 компании BR Engineering, который в следующем сезоне будет выступать в классе LMP1. И мне не хотелось терять навык. Плюс сейчас машины стали гораздо мощнее и интереснее по сравнению с прошлым годом. Пропустить сезон было бы неразумно. Новая машина будет еще быстрее, к этому нужно готовиться.

— Что скажете о задачах «Манора»?

— Команда неплохая и пилоты достаточно квалифицированные, хотя более точно о перспективах можно будет говорить после нескольких гонок. По итогам тестов в Монце можно сказать, что все 10−12 машин в нашем классе способны побороться за высокие результаты.

— Какого этапа особенно ждете в WEC?

— Ле-Мана, потому что это легендарная гонка, известная во всем мире. А также двойные очки. Очень престижно было бы ее выиграть.

— Когда вы сядете за руль уже нового автомобиля?