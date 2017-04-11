Команда «Макларен» должна получить новые двигатели к Гран-при России
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Honda поставит новые двигатели для команды «Формулы-1» «Макларен» к Гран-при России, заявил глава автоспортивного подразделения японского концерна Юсуке Хасегава.
«Макларен» сотрудничает с Honda с прошлого сезона. В этом году на предсезонных тестах в Барселоне у болидов британской команды возникли проблемы с блоками питания, кроме того в новом болиде MCL32 были обнаружены внутренние электрические неисправности.
По словам Хасегавы, новые двигатели, с которыми возникли проблемы на тестах в Барселоне, будут протестированы во время
«Если двигатели покажут себя достаточно мощными и сильными, мы постараемся поставить их на машины на
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