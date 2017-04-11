Команда «Макларен» должна получить новые двигатели к Гран-при России

«Макларен» сотрудничает с Honda с прошлого сезона. В этом году на предсезонных тестах в Барселоне у болидов британской команды возникли проблемы с блоками питания, кроме того в новом болиде MCL32 были обнаружены внутренние электрические неисправности.

По словам Хасегавы, новые двигатели, с которыми возникли проблемы на тестах в Барселоне, будут протестированы во время Гран-при Бахрейна и к гонке в Сочи должны быть установлены на боевых болидах.

«Если двигатели покажут себя достаточно мощными и сильными, мы постараемся поставить их на машины на Гран-при России, что будет раньше запланированного срока. Хотя мы не устанавливаем конкретные даты. Мы постоянно развиваемся и поставим новые моторы, как только будем готовы», — приводит слова Хасегавы F1i.