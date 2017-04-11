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11 апреля 2017, 15:56 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Льюис Хэмилтон: Настоящий боец всегда хочет сражаться против лучших

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что очень доволен соперничеством против Себастьяна Феттеля и получает от этого огромное удовольствие.

«Я сражаюсь против четырехкратного чемпиона мира. Сейчас Феттель находится в наилучшей форме и невероятно быстр. «Феррари» сейчас показывает свою лучшую форму за многие годы — может быть, даже за десять лет. Мы в «Мерседесе» тоже показываем свой максимум, я сам чувствую, что нахожусь в отличной форме.

Настоящий боец всегда хочет сражаться против лучших, потому что победа над такими соперниками всегда приносит тебе наибольшее удовлетворение. И мне очень нравится сражение, в котором я сейчас участвую. Себастьян показывает свой максимум, и когда мне удается его победить, то я чувствую, что сделал все что мог. И наоборот", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
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