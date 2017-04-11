Спорный момент: как далеко Феттелю можно смещаться на старте?

Штрафы Грожана и Палмера в квалификации

Виталий Крысанов: В самом конце первого сегмента квалификации свой «Заубер» разбил дебютант Антонио Джовинацци. Разбитая машина встала поперёк трассы. Масштаб аварии не вызывал сомнений в красном флаге, но флаг клетчатый уже появился, и Чарли Уайтинг решил, что сегмент вполне можно закончить и с двойными жёлтыми. Тут стоит напомнить, что не далее как после Венгрии-2016, где Нико Росберг завоевал поул-позишн под жёлтым (одиночным) флагом, главный блюститель порядка чемпионата решил внести ясность: серьёзно сбрасывать скорость следует, завидя именно двойные жёлтые флаги, и, чтобы избежать спорных ситуаций в будущем, отныне вместо них в практиках и квалификациях будут использоваться сразу красные.



Сказано — не сделано. В момент аварии Джовинацци на трассе были все, кто находился в нокаут-зоне: Вандорн, Ферстаппен, Окон, Палмер и Грожан. Четверо из них были на своих быстрых кругах (бельгиец закончил свой прямо перед аварией Джовинацци). И если Макс и Эстебан почти остановились, проезжая место аварии, то Ромен и Джолион просто приподняли ногу с педали газа — и улучшили свои результаты. Правда, базовые времена обоих были так себе, так что не улучшить их, даже просто закончив круг, было сложно.



По графику видно, что Грожан легко вписался бы в топ-15 — после двух секторов он отыгрывал у Джовинацци более полсекунды, но на третьем проиграл тому почти девять десятых. Выходит, замедление обошлось ему примерно в секунду с небольшим. В доказательство своей правоты Ромен привёл график, по которому видно, что он проехал последний поворот и место аварии с крейсерской скоростью. Достаточно для двойных жёлтых флагов? Кто ж разберёт, нам ведь обещали, что подобных споров больше не будет. А раз так — за что судить Грожана? То же касается и Палмера.

Решение наказать обоих гонщиков пятью штрафными позициями на старте и тремя штрафными баллами выглядит глупо — раз красного флага не было, раз пилоты замедлились, что подтверждает телеметрия, раз не улучшить было почти невозможно, их результаты следовало оставить в силе. Получается, Уайтинг не сдержал своего обещания, а крайними сделали Грожана и Палмера.



Максим Вершинин: Ситуация, на самом деле, весьма неоднозначная как для пилотов, так и для самих судей. У первых, формально, всё упирается в судейские решения — раз в башне управления гонкой приняли решение вывесить жёлтые флаги, то и действовать надо соответствующе. А именно — сбросить газ, проехать опасный участок до зелёных флагов, а там уже в полный газ ехать дальше. Но в этом уже необходимости не было, ибо после зоны нейтрализации всех встречал клетчатый флаг, а с окончанием сессии торопиться было уже некуда.



Для судей положение тоже оказалось непростым — вроде бы и обещали ранее в подобных моментах однозначно вывешивать красные флаги по всей трассе, но тут уже и клетчатый появился. Решили отчего-то наказать пилотов, которые следовали букве спортивного регламента и поступали так, как требуют от них правила поведения на трассе в режиме жёлтых флагов… Если уж в ФИА так хотелось кого-нибудь наказать, то не стоило ограничиваться парой пилотов — давали б уж тогда пенализацию всем, кто находился на быстром круге и закончил его, а не свернул вместо этого в боксы.

Кажется, что всех этих кривотолков и скандалов можно было избежать, сразу вывесив красные флаги и сняв тем самым обвинения и в предвзятости, и в непоследовательности судейских решений. Абсолютно пустяковый, рабочий момент силами автофедерации вновь стал поводом для бурного обсуждения и появления недовольных действиями судей.

Позиция Феттеля на стартовой решётке

В. К.: Себастьян Феттель на стартовом поле занял свою вторую позицию лишь частично, сместившись ближе к центру трассы. Немец вышел из общего строя намеренно, в поисках места посуше. Судьи рассмотрели этот инцидент, но не стали наказывать гонщика «Феррари» — и правильно! Феттель не проехал стоп-линию, он лишь подвинулся левее, чтобы не уходить в бой из лужи. Большая часть его болида при этом осталась в створе. Так за что наказывать немца?



Дайте же пилотам больше свободы, уж во всяком случае — в выборе более удобного вектора старта. Ничего страшного в решении Феттеля начать гонку на метр левее нет. Счастье же не в выстраивании по линейке?



М. К.: В Мельбурне одному из маршалов почудилось, что на старте что-то идёт не так, поэтому судьи отправили пелотон на второй прогревочный круг. Притом что проблемы, если таковые и были, крылись где-то за пределами первой десятки пилотов. Но случилось то, что случилось, — два установочных круга и минус один «боевой» от дистанции гонки. В Шанхае всё вышло с точностью до наоборот — на первом ряду пилот становится чуть ли не посередине трассы, но в дирекции гонки этому значения не придают, и старт проходит без задержек.

Возможно, стоит сказать спасибо Феттелю хотя бы за то, что он дальше своего слота на решётке не поехал и не попытался выгадать лишние метры, приблизившись к обладателю поула. Но… смещаться в сторону, загодя ставя соперников позади в неудобное положение, и не получать за это наказания? Как-то не очень правильно.



Речь даже не о штрафных баллах в «права» или временной пенализации во время пит-стопа — достаточно было отправить пелотон на второй прогревочный круг и устно предупредить пилота «Феррари» о реальном наказании за повторение подобной ситуации. Ну, а так — опять налицо абсолютная непоследовательность принятых ФИА решений в одинаковых ситуациях.

Столкновение Переса и Стролла на первом круге

В. К.: Дебютант Лэнс Стролл в Шанхае впервые вышел в финал квалификации, на старте в непростых условиях потерял всего одну позицию, но завершить хотя бы один круг ему не удалось: канадец вылетел с трассы на втором секторе. Разбор эпизода показал, что в гравий гонщик «Уильямса» отправился после удара от Серхио Переса.



Девятый поворот действительно можно пройти иначе, что и сделал Перес в поисках возможности для атаки Стролла, но в 10-м, где «Форс Индия» и ударила соперника в левое заднее колесо, только одна рабочая траектория. Тем более в таких погодных условиях, где вне оптимальной линии можно в прямом смысле сесть в лужу. Перес заехал в слепую для Стролла зону, так что Лэнс не мог предвидеть возможную аварию, заходя в поворот.

В столкновении целиком и полностью виноват куда более опытный мексиканец, и странно, что судьи не набросили ему 5−10 секунд — стандартный в подобных коллизиях довесок. Да и штрафной балл смотрелся бы тут очень даже к месту. Остаётся только гадать, скольких собак спустили бы на Стролла, поменяйся здесь два гонщика местами.

М. К.: В инциденте, подобном столкновению Переса и Стролла, особенно произошедшему на первом круге в условиях подсыхающей трассы, лично я бы винить никого не стал. Вполне разумно, что каждый пилот хочет максимально использовать пока ещё плотный после погасших светофоров пелотон, чтобы отыграть позиции. В такой суматохе касание болидов, избравших разные траектории в одном вираже, мне видится не более чем гоночным инцидентом.



Напомним, нам обещали, что пилотам дадут больше бороться и меньше вязать их по рукам и ногам штрафами за любое мало-мальски заметное прегрешение. Хорошо, что пока вроде бы так и происходит.

Жалобы Ферстаппена на кругового Грожана в конце гонки

В. К.: На последних кругах гонки на хвост Максу Ферстаппену в борьбе за путёвку на подиум сел его напарник Даниэль Риккардо. В то же время перед парой «Ред Булл» маячил круговой Грожан, и, хоть до француза ещё оставалась добрая сотня-другая метров, голландец по радио потребовал убрать «Хаас» с его пути — мол, мешает. Очевидно, Кристиан Хорнер передал просьбу своего гонщика Уайтингу, но понимания у того не нашёл: Макс ехал в одном темпе с Роменом, а потому заставлять француза прижиматься к обочине никто не стал.



Ферстаппен не мог даже забраться в зону DRS к Грожану, так с чего тому было заранее уходить в сторону? В таких «райдерах» ведь можно далеко зайти например, сказать, что идущий в трёх (пяти, десяти — нужное подчеркнуть) секундах впереди круговой мешает в борьбе сконцентрироваться на точке торможения. Почему бы и нет?



Было бы здорово, если «Либерти» начнёт как-то отучать пилотов от постоянных жалоб на круговых. Запретили же гонщикам в «Индикаре» (где, кстати, отстающие на круг имеют куда больше прав) наносить ущерб серии критикой в адрес соперников и руководства чемпионата.



М. К.: На фоне всех жалоб пилотов, что с современными болидами плотно преследовать соперника сложно, претензии пилота «Ред Булл» выглядят вроде бы логично. Если Макс ведёт борьбу за место в топ-3, а ему мешает гонщик, для которого потерянные секунды никакого значения не имеют, то можно бы и судьям вмешаться. У Грожана была масса возможностей пропустить Ферстаппена — чуть приотпустить газ, сместиться в сторону, и лидеры просвистели бы мимо, а представитель «Хааса» поехал бы себе дальше, не вызывая лишнего потока негатива в своей адрес.



Проблема, правда, в том, что с такими аппетитами голландец и правда может зайти очень далеко. Будучи пилотом заведомо более быстрой машины, жаловаться на круговых — позор, особенно когда тебе до кругового ещё ехать и ехать.

Похоже, ФИА надо вмешаться и в этот вопрос и либо окончательно обмотать круговых синими флагами, либо на корню пресечь все стенания, кроме моментов, когда ты действительно уже долгое время вплотную преследуешь отстающего на круг.

Мельбурн: столкновение Магнуссена и Эрикссона на первом круге

В. К.: В небогатом на спорные моменты Гран-при Австралии был лишь один достойный внимания эпизод, поэтому мы решили отложить его рассмотрение до Китая. На старте Кевин Магнуссен в борьбе в хвосте пелотона столкнулся с Маркусом Эрикссоном. Судьи тогда оставили эпизод без последствий, посчитав, что ни у одного из гонщиков в момент контакта не было решающего преимущества. Однако на повторе видно, что занимавший внутреннюю траекторию датчанин слишком глубоко залез на поребрик, в результате чего его просто снесло на внешний радиус, где и был атаковавший его «Заубер».



Магнуссен допустил ошибку, так почему вместе с ним за неё должен расплачиваться и его соперник? Пять секунд были бы справедливым довеском, а вообще за подобные аварии было бы здорово выписывать зачинщику штрафной балл без наказания в гонке.

М. К.: Для меня ситуация схожа с той, что возникла между «Уильямсом» и «Форс Индия» в Шанхае. Суета первого круга и стремление постараться отыграть всё прямо здесь и сейчас, помноженное на скуку по гонкам, способны дать в результате ещё и не такой инцидент. И Магнуссен, и Эрикссон благополучно смогли вернуться после своего контакта в борьбу, так что особых оснований для санкций со стороны судей в данной конкретной ситуации лично я не усматриваю.



Материал подготовили Виталий Крысанов и Максим Вершинин.