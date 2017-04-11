Появились изображения защиты кокпита «щит» от ФИА

На прошлой неделе появилась информация, что ФИА втайне разработала свою версию защиты кокпита, которая представляет собой эволюцию предложенного командой «Ред Булл» аэроэкрана. Версия защиты головы пилота от автомобильной федерации была представлена в ходе пятничного брифинга пилотов на Гран-при Китая.



Известный иллюстратор Ф-1 Джордио Пиола представил изображения концепции «щит». Иллюстрации системы защиты кокпита от ФИА вы можете посмотреть на сайте Autosport



Следует отметить, что поиски оптимального решения защиты головы входят в финальную стадию. Крайний срок принятия решения намечен на 30 апреля.