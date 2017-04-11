Появились изображения защиты кокпита «щит» от ФИА
Появились изображения концепции защиты кокпита под названием «щит», разработанной ФИА.
На прошлой неделе появилась информация, что ФИА втайне разработала свою версию защиты кокпита, которая представляет собой эволюцию предложенного командой «Ред Булл» аэроэкрана. Версия защиты головы пилота от автомобильной федерации была представлена в ходе пятничного брифинга пилотов на
Известный иллюстратор Ф-1 Джордио Пиола представил изображения концепции «щит». Иллюстрации системы защиты кокпита от ФИА вы можете посмотреть на сайте Autosport
Следует отметить, что поиски оптимального решения защиты головы входят в финальную стадию. Крайний срок принятия решения намечен на 30 апреля.
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