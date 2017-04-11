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11 апреля 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Появились изображения защиты кокпита «щит» от ФИА

Появились изображения концепции защиты кокпита под названием «щит», разработанной ФИА.

На прошлой неделе появилась информация, что ФИА втайне разработала свою версию защиты кокпита, которая представляет собой эволюцию предложенного командой «Ред Булл» аэроэкрана. Версия защиты головы пилота от автомобильной федерации была представлена в ходе пятничного брифинга пилотов на Гран-при Китая.

Известный иллюстратор Ф-1 Джордио Пиола представил изображения концепции «щит». Иллюстрации системы защиты кокпита от ФИА вы можете посмотреть на сайте Autosport

Следует отметить, что поиски оптимального решения защиты головы входят в финальную стадию. Крайний срок принятия решения намечен на 30 апреля.
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