Сало призывает ФИА прояснить правила, касающиеся стартовых позиций

Пилот «Феррари», стартовавший вторым, стал левее всех остальных в его ряду, выехав двумя колёсами за очерченную линию стартовой позиции.



Сам немец после гонки прокомментировал своё решение так: «Я не хотел быть на мокрой траектории, и нет никаких правил, требующих не делать этого».



«Когда возникла такая аномалия, мы решили позволить Феттелю продолжить. Это могло быть наказано предупреждением, но лучше иметь конкретное правило для подобных случаев», — приводит слова Сало, который был одним из стюардов в Китае, финское издание Turun Sanomat.