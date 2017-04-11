Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29390846/
11 апреля 2017, 15:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сало призывает ФИА прояснить правила, касающиеся стартовых позиций

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало считает, что ФИА следует ввести разъяснения относительно стартовых позиций после инцидента с Себастьяном Феттелем в Китае.

Пилот «Феррари», стартовавший вторым, стал левее всех остальных в его ряду, выехав двумя колёсами за очерченную линию стартовой позиции.

Сам немец после гонки прокомментировал своё решение так: «Я не хотел быть на мокрой траектории, и нет никаких правил, требующих не делать этого».

«Когда возникла такая аномалия, мы решили позволить Феттелю продолжить. Это могло быть наказано предупреждением, но лучше иметь конкретное правило для подобных случаев», — приводит слова Сало, который был одним из стюардов в Китае, финское издание Turun Sanomat.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!