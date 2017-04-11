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11 апреля 2017, 14:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Петров: Мне непонятно, почему стюарды не оштрафовали Феттеля в Китае

Российский гонщик Виталий Петров считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель заслуживал штрафа в гонке Гран-при Китая за неправильную стартовую позицию.

Немец, стартовавший вторым, стал левее всех остальных в его ряд, выехав двумя колёсами левее очерченной стартовой позиции.

«Относительно его гонки у меня лишь один вопрос — почему судьи не стали наказывать его за то, что он занял откровенно неправильную позицию на стартовой решетке. В правилах достаточно чётко прописана процедура, и мне странно, что Себа не оштрафовали или хотя бы не предупредили — ведь было невооружённым глазом заметно, насколько сильно он сместился в центр относительно своей позиции на решетке.

В остальном он выступил отлично. Красиво и агрессивно обгонял, был быстр и в итоге отстал от Хэмилтона совсем не на много. В общем, Феттель в этом сезоне вновь похож на себя самого, каким мы привыкли его видеть во времена доминирования в чемпионате Red Bull. Когда Себастьяну достаётся машина, которой ему приятно управлять, он становится очень силён», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.
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