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11 апреля 2017, 14:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят не исключает, что может остаться в «Торо Россо»

Российский гонщик Даниил Квят не исключает возможности продления контракта с командой «Торо Россо».

Российский гонщик Даниил <span class=error>Квят</span> не исключает возможности продления контракта с командой <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span>. Увеличить
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«Прямо сейчас я не беспокоюсь (о будущем), я просто сосредоточен на своей работе на трассе. Это то, что важно для меня. В настоящее время “Торо Россо” — очень хорошее место для выступлений. Не исключено, что в будущем я буду здесь, потому что это конкурентоспособная команда. Как я уж говорил, если ты преуспеваешь, то тебе просто остаётся держать открытыми свои глаза, всё просто», — приводит слова Квята Motorsport.
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