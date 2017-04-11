Квят не исключает, что может остаться в «Торо Россо»

«Прямо сейчас я не беспокоюсь (о будущем), я просто сосредоточен на своей работе на трассе. Это то, что важно для меня. В настоящее время “Торо Россо” — очень хорошее место для выступлений. Не исключено, что в будущем я буду здесь, потому что это конкурентоспособная команда. Как я уж говорил, если ты преуспеваешь, то тебе просто остаётся держать открытыми свои глаза, всё просто», — приводит слова Квята Motorsport.