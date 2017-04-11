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11 апреля 2017, 13:58 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Хорнер хвалит Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении Макса Ферстаппена на Гран-при Китая.

«Макс продемонстрировал выдающийся пилотаж. Особенно хорош был его первый круг. Я видел один из обгонов Макса, когда он обошел сразу трех соперников по внешней траектории — вот это я понимаю обгон. Он на первом же круге сумел выйти на 6−7 позицию. Впечатляющее выступление. Такое чувство, что на мокрой трассе у Макса просыпается какое-то шестое чувство. Дождь вообще не пугает Макса, при этом он готов использовать все границы трассы, чтобы добиться максимального сцепления с треком. Был момент, когда он очень широко проехал по внешней траектории в шестом повороте и сумел обойти двух или трех соперников. Это был очень впечатляющий маневр. Думаю, Макс уже является одним из лучших специалистов по дождевым условиям. Это не совпадение — теперь вы и сами видите, что та его гонка в Бразилии не была разовым событием. Может быть, та самая старая добрая система искусственного полива трассы от Берни сейчас бы нам очень пригодилась! Мне кажется, Макс смог развить этот инстинкт благодаря картингу, где часто гонял на сликах по мокрой трассе, — цитирует Хорнера ESPN F1.
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