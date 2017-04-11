Хорнер хвалит Ферстаппена
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении Макса Ферстаппена на
Гран-при Китая.
«Макс продемонстрировал выдающийся пилотаж. Особенно хорош был его первый круг. Я видел один из обгонов Макса, когда он обошел сразу трех соперников по внешней траектории — вот это я понимаю обгон. Он на первом же круге сумел выйти на 6−7 позицию. Впечатляющее выступление. Такое чувство, что на мокрой трассе у Макса просыпается
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