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11 апреля 2017, 13:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне: Если отвечать Лауде, то придётся оскорбить его

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне отказался комментировать недавнее высказывание неисполнительного председателя совета директоров «Мерседеса» Ники Лауды, отметившего, что в успешном старте «Скудерии» в сезоне-2017 заслуга не итальянских инженеров, в швейцарца Маттио Бинотто, выстроившего работу команды.

«Я не буду отвечать. Если я это сделаю, то отправлю в его адрес несколько оскорблений, а я не собираюсь оскорблять друга», — заявил Маркьонне La Repubblica.
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