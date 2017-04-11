Маркьонне: Если отвечать Лауде, то придётся оскорбить его
Президент «Феррари» Серджио Маркьонне отказался комментировать недавнее высказывание неисполнительного председателя совета директоров «Мерседеса» Ники Лауды, отметившего, что в успешном старте «Скудерии» в сезоне-2017 заслуга не итальянских инженеров, в швейцарца Маттио Бинотто, выстроившего работу команды.
«Я не буду отвечать. Если я это сделаю, то отправлю в его адрес несколько оскорблений, а я не собираюсь оскорблять друга», — заявил Маркьонне La Repubblica.
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