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11 апреля 2017, 13:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Наконец болид «Феррари» такой, каким должен быть

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что в прошлые годы его команде так и не удалось выжать максимум из своего болида, однако возлагает большие надежды на новую машину.

«В последние годы автомобиль ускользал от нас в своём развитии, но теперь он вернулся к тому, каким должен быть. Я думаю, что как команда мы сделали большой шаг вперёд, так что я очень благодарен команде, которая снабдила меня машиной получше. В целом мне нравится эта формула, когда ты можешь атаковать на пределе… С самого первого выезда на трассу у меня были большие надежды, и мы всё ещё можем улучшить автомобиль.

Я знаю, что команда всё ещё развивается, но я вижу, что при этом нет никакой спешки. Мы здесь для того, чтобы сделать свою работу, и мы заем, что можем быть сильными. Хорошее начало положено, теперь наше дело — продолжить развитие на этой базе. Самое главное, что мы наслаждаемся тем, что делаем», — цитирует Феттеля Crash.
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