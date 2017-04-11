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11 апреля 2017, 13:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда» протестирует в Бахрейне обновлённую версию двигателя

Японский производитель «Хонда», который является партнёром и официальным поставщиком моторов для «Макларена», готовится испытать новую спецификацию своего двигателя 2017 года на тестах Формулы-1 после Гран-при Бахрейна.

Об этом рассказал руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава в интервью Marca, отметив, что главная проблема в работе текущей силовой установки связана с двигателем внутреннего сгорания.

«Если новый двигатель будет прежде всего надёжным и более мощным, то может дебютировать в четвёртой гонке сезона — Гран-при России. Мы не хотим обозначать точную дату введения обновления, но сделаем это, как только всё будет готово. Однако мы можем вносить столько изменений, сколько хотим, потому что в этом году нет никаких жетонов на доработку», — отметил Хасегава.
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