«Хонда» протестирует в Бахрейне обновлённую версию двигателя
Японский производитель «Хонда», который является партнёром и официальным поставщиком моторов для «Макларена», готовится испытать новую спецификацию своего двигателя 2017 года на тестах Формулы-1 после
Гран-при Бахрейна.
Об этом рассказал руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава в интервью Marca, отметив, что главная проблема в работе текущей силовой установки связана с двигателем внутреннего сгорания.
«Если новый двигатель будет прежде всего надёжным и более мощным, то может дебютировать в четвёртой гонке сезона —
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