«Хонда» протестирует в Бахрейне обновлённую версию двигателя

Об этом рассказал руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава в интервью Marca, отметив, что главная проблема в работе текущей силовой установки связана с двигателем внутреннего сгорания.



«Если новый двигатель будет прежде всего надёжным и более мощным, то может дебютировать в четвёртой гонке сезона — Гран-при России. Мы не хотим обозначать точную дату введения обновления, но сделаем это, как только всё будет готово. Однако мы можем вносить столько изменений, сколько хотим, потому что в этом году нет никаких жетонов на доработку», — отметил Хасегава.