Хэмилтону интересно, как дальше проявит себя длинная колёсная база «Мерседеса»

«Мы приехали на более холодную трассу со знаниями, полученными в предыдущей гонке, которые применили по ходу уик-энда. И мы были сильнее. Но “Феррари” в этот уик-энд была немного быстрее, отрыв стал ещё меньше. Будет интересно взглянуть, как изменится ситуация в последующих гонках, с изменением температур, с различными типами трасс, большим количеством медленных треков и трасс средней скорости, а также скоростных трасс.



Колёсная база нашего болида длиннее, чем у них. Как это сработает, например, в Монако? Будет действительно интересно видеть, как это раскроет себя в последующих гонках», — приводит слова Хэмилтона Autosport.