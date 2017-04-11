Хэмилтону интересно, как дальше проявит себя длинная колёсная база «Мерседеса»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему не терпится знать, даст ли немецкой команде преимущество более длинная колёсная база в последующих гонках.
«Мы приехали на более холодную трассу со знаниями, полученными в предыдущей гонке, которые применили по ходу
Колёсная база нашего болида длиннее, чем у них. Как это сработает, например, в Монако? Будет действительно интересно видеть, как это раскроет себя в последующих гонках», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
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