«Форс Индия»: Окон сравним с Ферстаппеном

Отвечая журналисту Sky Sports на вопрос о том, может ли уровень Окона соответствовать уровню пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Фернли ответил: «Абсолютно. Именно поэтому мы его и взяли. Он будет с нами гарантированные два года и, надеюсь, чуть дольше».