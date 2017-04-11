«Форс Индия»: Окон сравним с Ферстаппеном
Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли высоко оценивает потенциал новобранца Эстебана Окона, который в гонках
Гран-при Австралии и Гран-при Китая финишировал на 10-м месте и теперь имеет в своём активе два очка.
Отвечая журналисту Sky Sports на вопрос о том, может ли уровень Окона соответствовать уровню пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Фернли ответил: «Абсолютно. Именно поэтому мы его и взяли. Он будет с нами гарантированные два года и, надеюсь, чуть дольше».
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