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11 апреля 2017, 11:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия»: Окон сравним с Ферстаппеном

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли высоко оценивает потенциал новобранца Эстебана Окона, который в гонках Гран-при Австралии и Гран-при Китая финишировал на 10-м месте и теперь имеет в своём активе два очка.

Отвечая журналисту Sky Sports на вопрос о том, может ли уровень Окона соответствовать уровню пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Фернли ответил: «Абсолютно. Именно поэтому мы его и взяли. Он будет с нами гарантированные два года и, надеюсь, чуть дольше».
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