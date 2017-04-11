Ники Лауда считает Маттиа Бинотто ключевой фигурой в команде Ferrari

Лауда раньше нередко критиковал Ferrari за желание нанимать только итальянских специалистов.

Журналисты La Repubblica спросили трехкратного чемпиона, не поменял ли он свое мнение, на что тот ответил: «Ни капельки. Вы думаете, Бинотто итальянец? Он швейцарец, и это видно.

Ferrari стала работать как надо, потому что там появился человек из Швейцарии и начал организовывать итальянцев, не мешая им свободно выражать свои творческие идеи".

Лауда также добавил, что влияние Бинотто может быть выше, чем босса команды Маурицио Арривабене: «Без сомнений, ключевой фигурой стал Бинотто. По крайней мере, снаружи всё выглядит именно так».

В прошлом году президент Ferrari Серджио Маркионе расторг соглашение с предыдущим техническим директором Джеймсом Эллисоном, после чего пригласил на место британца Бинотто.

Эллисон долго не сидел без работы — уже в сезоне-2017 он занял пост главы технического отдела Mercedes.

«Я не в курсе, что произошло между Маркионе и Джеймсом, — продолжил Лауда. — Но я безмерно рад, что теперь он работает с нами. Честно говоря, мы ожидали прорыва от Red Bull, а вместо этого напоролись на Ferrari. Пока что Red Bull не дотянуться.