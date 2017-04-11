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11 апреля 2017, 10:51 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Все в восторге от Ферстаппена

В гонке Гран-при Китая пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен поразил не только поклонников, но и экспертов Ф1 — голландец сумел в переменчивых погодных условиях прорваться с 16-го места на подиум.

В гонке <nobr>Гран-при </nobr>Китая пилот Red <span class=error>Bull</span> Racing Макс Ферстаппен поразил не только поклонников но и экспертов Ф1 — голландец сумел в переменчивых погодных условиях прорваться с 16-го места на подиум. Увеличить
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«Ярким пятном на мрачных окраинах Шанхая стали не только исполненные взаимного уважения друг к другу лидеры чемпионата, но и Макс Ферстаппен, чье чистое мастерство и смелость заставили всех встрепенуться, — написал Джонатан МакЭвой в колонке Daily Mail. — Разве может кто-либо противостоять браваде 19-летнего парня, когда нужно выдавать невероятную маневренность на мокрой трассе?

Ну, вероятно, может Хэмилтон, но ему даже не дали возможности поднапрячься как следует. Он как будто своей гонкой участвовал в выставке пособий по совершенству.

Льюис обошёл Феттеля на 6,2 секунды, когда Ферстаппен стал только третьим. Но какое это имеет значение, когда он умудрился этого добиться, стартуя 16-м!

На подсыхающей трассе он за круг отыграл девять мест! Макс видел сухую траекторию там, куда остальные даже не смотрели, и использовал ее так, как другие и не могли себе представить".

Недаром после гонки босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер признался, что считает Макса одним из лучших в дождевых условиях за всю историю гонок.

Жиль Ричардс из Guardian тоже похвалил Ферстаппена за великолепное шоу: «После первого этапе в Мельбурне все только и обсуждали, что недостатки нового регламента, но уже в Шанхае все страхи насчёт обгонов развеял невероятный прорыв Макса Ферстаппена, а также сногсшибательные обгоны Себастьяна Феттеля на пути ко второму месту.

19-летний Ферстаппен уже демонстрировал свой природный талант и раньше, и не только в Бразилии-2016, однако его уверенность, смелость и воодушевление есть то самое, что нужно спорту".

Бен Кертис из Daily Telegraph уверен, что в будущем Ферстаппен сможет выиграть не один чемпионский титул.

«Ферстаппен быстр, способен обгонять и точно даст о себе знать в чемпионате этого года, хотя Red Bull далеко до лидеров, — написал Кёртис. — Может, появится и третий претендент на титул? Не сейчас, так в будущем. Он точно станет чемпионом, вопрос в другом: сколько раз».

Артем Филиппов
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