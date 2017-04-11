Борьба за победу на Гран-при Китая получилась не такой напряжённой как в Австралии, где Феттель буквально вырвал у Хэмилтона первую позицию, но несмотря на это второй этап чемпионата понравился журналистам намного больше. Ещё более плотная борьба «Мерседеса» и «Феррари», первые ошибки Боттаса в составе новой команды и выдающийся прорыв Ферстаппена — всё это превратило гонку в настоящее шоу. Но главное, что подарил болельщикам Шанхай, — зрелищные обгоны. Теперь журналисты говорят, что новые машины — это лучшее, что случалось с Формулой-1 в последние годы.



«“Феррари” чуть-чуть впереди»

Гран-при Китая стал вторым актом сражения Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля. Борьба двух самых титулованных гонщиков современности оказалась настолько плотной, что однозначного вывода о том, чья же машина быстрее, пока никто сделать не может. Эксперт британского Sky Sports Пит Гилл попытался разобраться в вопросе на примере финальных 20 кругов гонки, когда Льюису и Себу никто не мешал.



«Цифры говорят об очень плотной борьбе, в которой “Феррари” чуть-чуть впереди. Изначально темп Хэмилтона был выше: 1:35.378 против 1:35.423 у Феттеля. Но Себ шёл в более стабильном ритме: гонщик “Феррари” 14 раз вышел из 96 секунд на круге, а пилот “Мерседеса” — лишь 10 раз, — пишет Гилл. — На последних 19 кругах Феттель сократил отставание от Льюиса на 3,2 секунды, хотя эта цифра слегка завышена, поскольку перед самым клетчатым флагом Хэмилтон немного сбросил. Но даже со скидкой на это Себ на финальном отрезке был на 2,5 секунды быстрее “Мерседеса”, хотя его шины были на два круга старше».



Впрочем, даже это не говорит о том, что «Феррари» внезапно вышла вперёд и теперь является главной силой в Формуле-1. Ситуация несколько сложнее. «Тот факт, что две с половиной секунды Феттель отыгрывал в течение 20 кругов, не убеждает в том, что ему хватило бы скорости обогнать Хэмилтона, — продолжает эксперт. — Учитывая, что обгонять в этом году стало сложнее, преимущество “Мерседеса” на одном быстром круге делает немцев фаворитами».



«Тем не менее, стоит признать, что “Феррари” покинула Китай непокорённой, — заключает журналист. — Борьба стала очень плотной. Настолько плотной, что текущий сезон может стать новой классикой Формулы-1».

«Он едет по своей собственной трассе»

В голосовании болельщиков лучшим гонщиком уик-энда был назван Макс Ферстаппен — голландец блестяще прорвался на подиум, а на первом круге, когда трасса ещё была влажной, прошёл десяток соперников. Не удивительно, что гонщик получил порцию дифирамбов и от журналистов.



«Дождь отделяет чемпионов от обычных гонщиков, и это был уже второй случай, когда Ферстаппен демонстрирует своё мастерство на влажной трассе — в прошлый раз голландец блеснул в Сан-Паулу, где также завоевал третье место», — напоминает Daily Mail. «Под дождём у Макса появляется шестое чувство.

Он бесстрашен. Он исследует границы трассы и находит места с наилучшим сцеплением, — цитирует издание Кристиана Хорнера. — Возможно, картинговые гонки на «сликах» в дождь развили в нём этот талант, что сейчас для него такой пилотаж — естественное состояние".

«Весь уик-энд “Ред Булл” был нигде, но влажная трасса помогла австрийцам пробиться вперёд. На одном только первом круге Ферстаппен отыграл почти десять позиций. Казалось, он едет по своей собственной трассе и делает это с удивительной лёгкостью. Невероятный старт Макса сразу сделал его одним из претендентов на подиум. Ещё проще задачу сделала странная тактика Кими Райкконена, финальный пит-стоп которого прошёл слишком поздно, — пишет Нэйт Сондерс из американской ESPN. — Вряд ли “Ред Булл” сможет бороться за победы до старта европейской части сезона, но Шанхай доказал: в Милтон-Кейнсе не разучились цепляться за любую возможность и использовать её».



«Глупые ошибки случаются с каждым»

С самым тяжёлым сердцем среди пилотов топ-команд Шанхай покинул Валттери Боттас. Финн, который, казалось, получил шанс всей своей жизни и сможет наконец побороться за победу пока не блещет. А в Китае он и вовсе вылетел с трассы, когда пелотон за собой возил автомобиль безопасности. В «Мерседесе» простили финну ошибку, но сможет ли Валттери быстро собраться и реабилитироваться за эту неудачу?

«Глупые ошибки случаются с каждым, в режиме сейфти-кара вылетали даже лучшие: Михаэль Шумахер, Дэвид Култхард, Хуан-Пабло Монтойя. Но разворот Валттери Боттаса в Шанхае произошёл в самое неподходящее время», — считает Кристиан Ниммерволь из Motorsport-Total.



«В Мельбурне Валттери добился успеха. Да, он был медленнее Льюиса, но не так далеко, как многие ожидали. В квалификации в Шанхае он тоже уступил совсем немного. Но дело в том, что настоящие суперчемпионы — как Хэмилтон в его нынешнем виде — не допускают таких детских ошибок, лишая себя всяких шансов, — продолжает немецкий журналист. — Боттас — определённо не Хейкки Ковалайнен. Валттери куда более талантлив. Но если в ближайшее время он не одержит первых побед над Хэмилтоном, он рискует оказаться задвинутым в команде на роль второго номера».

«Хуже быть не могло»

Едва ли более приятные, чем у Боттаса, воспоминания о прошедшей гонке останутся у Алонсо. Наиболее метко в трёх строчках очередной провал Уокинга описала британская The Telegraph: «“Макларен”. Опять. Обе машины сошли, а Фернандо Алонсо наверняка кипит от злости. И в этом он прав. Хуже и быть не могло».

«Сколько ещё выдержит Фернандо? — задаётся вопросом Sky Sports. — В квалификации “Зверь” вытащил “Макларен” на совершенно незаслуженную позицию в середине пелотона, атаковал как бешеный в гонке, но лишь затем, чтобы остановиться из-за поломки привода. В субботу вечером испанец заявил, что в поворотах был также быстр, как и другие пилоты, но целую вечность уступал на прямой — это был совершенно прозрачный намёк на то, кого гонщик винит в проблемах команды».

«Обгоны действительно что-то значат»

В первом Гран-при сезона болельщики увидели всего пять обгонов и многие сразу забили тревогу: на новых машинах невозможно обгонять и гонки будут скучными. Тем не менее, этап в Шанхае получился довольно зрелищным и изобиловал обгонами — зрелищными, яркими и смелыми. И журналисты сходятся во мнении, что это именно то, что нужно «Большим призам».

«Пока рано говорить наверняка, но Гран-при Китая показал, что обгоны не просто возможны — сейчас они лучше, чем когда-либо прежде. Пилоты неоднократно рассказывали о том, что новыми машинами управлять гораздо приятнее, но теперь они отмечают, что и бороться друг с другом стало гораздо интереснее. Именно этого энтузиазма так долго не хватало Формуле-1», — считает Жиль Ричардс из The Guardian.