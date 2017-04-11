Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29382935/
11 апреля 2017, 1:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен: Всегда неприятно, когда нет хорошего результата

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Китая, после которого подвергся критике со стороны руководства команды.

По словам финна, отсутствие результата — неприятно, но Формула-1 — не тот спорт, где всегда есть место улыбкам и счастью.

«Это всегда неприятно — когда не получаешь хорошего результата. Я в спорте долгое время, и тут не очень часто бывает время для улыбок и счастья. Разочарование — тоже часть нашей работы. Но я знаю, что нам нужно, у нас есть очень чёткая картина того, что мы хотим делать.

То, что случилось в пятницу, очень повлияло на весь этап, но так сложились обстоятельства. Тем не менее я уверен, что мы достигнем того, чего хотим. Но это будет очень длинный сезон.

Конечно, я был разочарован пятым местом, но я получил несколько очков и теперь надеюсь, что в следующей гонке буду лучше», — приводит слова финна Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

«Гран-при России». Увидеть всё

«Гран-при России». Увидеть всё

Для истинных поклонников «Формулы-1» вопрос, смотреть или не смотреть гонку в Сочи, даже не стоит. Конечно, смотреть. Другое дело — как и откуда? «СЭ» разобрался в этом важном вопросе.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!