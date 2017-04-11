Райкконен: Всегда неприятно, когда нет хорошего результата
Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвёл итоги
Гран-при Китая, после которого подвергся критике со стороны руководства команды.
По словам финна, отсутствие результата — неприятно, но Формула-1 — не тот спорт, где всегда есть место улыбкам и счастью.
«Это всегда неприятно — когда не получаешь хорошего результата. Я в спорте долгое время, и тут не очень часто бывает время для улыбок и счастья. Разочарование — тоже часть нашей работы. Но я знаю, что нам нужно, у нас есть очень чёткая картина того, что мы хотим делать.
То, что случилось в пятницу, очень повлияло на весь этап, но так сложились обстоятельства. Тем не менее я уверен, что мы достигнем того, чего хотим. Но это будет очень длинный сезон.
Конечно, я был разочарован пятым местом, но я получил несколько очков и теперь надеюсь, что в следующей гонке буду лучше», — приводит слова финна Autosport.
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