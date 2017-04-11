«Гран-при России». Увидеть всё

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Организаторы российского этапа, который в этом году пройдет при поддержке спонсоров (титульным партнером гонки выступил банк ВТБ, еще одним спонсором стал «Лукойл»), предлагают болельщикам богатый выбор вариантов размещения на Сочи Автодроме, на любой вкус и кошелек. Это и билеты на два главных дня соревнований, и пакетные предложения на весь уик-энд, включающие в себя возможность еще до старта свободных заездов прогуляться по пит-лейну. Те, кто предпочитает находиться в гуще событий, могут выбрать зону свободного размещения у ледового дворца «Большой», а люди, превыше всего ценящие комфорт, без сомнений, найдут его в гостевых ложах на главной трибуне. Учитывая количество вариантов, определиться не так-то легко. Ведь каждая из трибун Сочи Автодрома предлагает свой взгляд на происходящее на трассе.

ГЛАВНАЯ ТРИБУНА — В САМОМ СЕРДЦЕ «ГРАН-ПРИ РОССИИ»

Многоуровневая Главная трибуна — пожалуй, одно из лучших мест для просмотра российского этапа. Если вы не хотите упустить ничего важного — вам сюда. Ведь именно напротив Главной трибуны происходят два основных для любой гонки события, старт и финиш. 20 машин уйдут с решетки в начале, но сколько пилотов смогут увидеть клетчатый флаг? Сидя здесь, вы сможете наблюдать за борьбой на старте, которая часто становится одним из самых интересных моментов гонки, и первым поприветствовать нового чемпиона FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017.

Помимо этого именно здесь болельщики смогут воочию наблюдать красочную церемонию открытия, а также награждение трех лучших гонщиков уик-энда и один из главных ритуалов «Формулы-1» — триумфаторы обливают друг друга непременным шампанским.

Также Главную трибуну выбирают те, кто хочет находиться поближе к «святая святых» «Королевских гонок» — боксам команд. Виртуозная работа механиков на пит-стопах давно стала визитной карточкой «Ф-1» — эти ребята способны заменить шины за пару секунд. Смотрите во все глаза, не то упустите момент! Откроем вам небольшой секрет — боксам каждой из команд соответствует определенный сектор на трибуне. Если вы принадлежите к армии поклонников Даниила Квята, то берите билеты в сектора 206 и 207 — рядом с ними будет располагаться «Торо Россо». Если вы болеете за «Феррари», выбирайте 202-й и 203-й, фанаты «Мерседеса» будут сидеть в 201-м и 202-м, рядом с болельщиками «Ред Булла».

— Последний поворот на Сочи Автодроме — один из самых важных, поскольку выводит на самую длинную прямую, — говорит известный гонщик, а ныне генеральный директор российской серии Mitjet Борис Шульмейстер. — Здесь нужно обратить внимание на то, что первый поворот мы проходим на полном газу, поэтому фактически считаем его частью длинной прямой, и отрезок трассы от последнего до второго поворота составляет более километра. Именно на этом участке показывается максимальная скорость на круге. Большинство обгонов начинается после первого поворота, потому что автомобиль здесь интенсивно разгоняется.

Если же иметь в виду не только зрелище, но и условия его просмотра, то Главная трибуна — самый комфортный вариант. Она крытая, так что располагающиеся на ней болельщики могут не бояться ни палящего солнца, ни внезапного дождя. Она оснащена всей необходимой для гостей инфраструктурой, а на первом этаже разместился музей спортивных автомобилей, насчитывающий более 50 экспонатов. Здесь же находятся ложи классов Platinum, Gold и Premium, рассчитанные на самых требовательных зрителей.

ТРИБУНА Т1 — МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Прямо по соседству с Главной, на внешней стороне первого поворота, находится трибуна Т1. Это настоящее царство скорости — как уже сказано выше, пилоты проходят поворот на полном газу, разгоняя машины до скорости 330 км/ч и выше! Здесь же начинается одна из двух зон активации системы DRS, а значит — будут обгоны.

Помимо этого отсюда зрителям отлично видно стартовую прямую, равно как и обратную часть трассы в районе 12-го, 13-го и 14-го поворотов, где обычно также кипит борьба.

— Стартовая прямая — интересная часть трассы, — отмечает многократный чемпион России по кольцевым автогонкам Алексей Дудукало. — При хорошем выходе из последнего поворота можно подготовить хорошую атаку ко второму, и очень важно находиться в слипстриме. Это довольно скоростной отрезок, здесь нужно избегать чрезмерного поворота руля и стараться, чтобы автомобиль ехал по максимально прямой траектории. Обратная часть трассы — тоже интересный и сложный сектор. Хорошо виден выход из 14-го поворота, который имеет отрицательный уклон, и автомобиль немного съезжает на внешнюю сторону, поэтому очень важно начать разгоняться, максимально «срезав» эту часть, насколько это позволяет спортивный регламент. Затем идет довольно короткая прямая, вряд ли кто-то рискнет пойти здесь на обгон. Место довольно опасное, хотя наверняка найдутся «горячие головы».

Особое преимущество Т1 — выбравшие ее болельщики могут свободно пользоваться всей гостевой инфраструктуры Главной трибуны, расположенной в двух шагах. Отдельного упоминания заслуживает и то, что Т1 — единственная трибуна, на которую можно купить детские билеты для зрителей в возрасте с 3 до 12 лет.

ТРИБУНА Т2 — ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МАНЕВРЫ

Эта трибуна, с нынешнего сезона получившая имя первого россиянина в «Формуле-1» Виталия Петрова, стоит возле крутого второго поворота — одного из самых сложных мест сочинской трассы. Здесь машины резко тормозят, гонщики испытывают перегрузки вплоть до 5g, усилие при нажатии на педаль тормоза составляет примерно 126 килограммов.

Изменения в техническом регламенте сделали машины быстрее, а задачу гонщиков на этом участке трека — сложнее. Одна помарка при совершении маневра, даже незначительная, может обернуться вылетом и завершением борьбы за победу. Тем интереснее наблюдать за этим в непосредственной близости, в атмосфере, кипящей адреналином.

— Уверен, что эта трибуна будет всегда заполнена до отказа, ведь она находится в одном из самых удачных мест трассы, — считает сам Виталий Петров. — В конце прямой болиды разгоняются до 339 км/ч, и все двадцать пилотов атакуют друг друга при входе во второй поворот. Это один из основных отрезков трассы, где пилоты будут выяснять отношения, и зрители увидят много обгонов. Кроме того, с этой трибуны довольно хорошо виден и старт, болельщикам будет интересно наблюдать, как весь пелотон помчится по длинной стартовой прямой, а затем машины будут тормозить и пытаться войти в поворот.

Солидный плюс для болельщиков — Т2 расположена рядом с Центральной площадью Олимпийского парка, куда можно попасть, просто спустившись по лестнице. В Олимпийском парке можно посетить автограф-сессии пилотов, а вечером в субботу и воскресенье здесь пройдут концерты звезд эстрады.

ТРИБУНА Т3 — САМЫЙ ДЛИННЫЙ ПОВОРОТ

Главная достопримечательность трибуны Т3, названной в честь Даниила Квята, — самый длинный в мире «Формулы-1» левый поворот. Помимо прочего он имеет отрицательный уклон, что только добавляет ему своеобразия.

Выехав из второго поворота и сбросив скорость, пилоты попадают в невероятно затяжной вираж, который проходится на полном газу. Если вспомнить про увеличившуюся скорость машин, то можно быть уверенным, что гонщикам на этом участке необходимо быть предельно собранными и аккуратными. А вы можете просто следить, как они стремительно разгоняются и пролетают мимо. И, конечно, болеть за Даниила!

— Мотор и шины здесь подвергаются критической нагрузке, — рассказывает трехкратный чемпион РСКГ Владимир Шешенин. — Поскольку поворот очень длинный, у него есть несколько апексов. В зависимости от того, как часто тебе приходится корректировать свою траекторию, соперники получают возможность приблизиться и подготовить атаку. Скорость в повороте настолько высокая, что ты все время напряжен и пытаешься контролировать постоянное скольжение машины. Соответственно, ты все время ощущаешь нагрузку на руле. В основном проблема в том, что в какой-то момент может резко начать скользить задняя ось и «поймать» после этого машину очень сложно.

Неподалеку от Т3 расположены «Адлер Арена», где для зрителей работает кафе и сувенирные магазины, а также множество мобильных точек общепита.

ТРИБУНА Т4 — ОБГОНЫ С ВИДОМ НА МОРЕ

Самый длинный вираж завершается крутым левым поворотом, в котором расположилась трибуна Т4. Набравшие скорость болиды снова тормозят, а гонщики ведут борьбу за позиции. Также можно наблюдать за прохождением следующего участка трассы.

А неплохим бонусом для выбравших именно эти места болельщиков служат прекрасные виды на Черное море и расположенные вокруг объекты Олимпийских игр, прошедших в Сочи в 2014 году. Если участники позволят вам отвлечься, ведь посмотреть будет на что.

— Отсюда можно наблюдать интересные гоночные маневры, — говорит неоднократный победитель гонок на выносливость Алексей Басов. — Здесь находится правый 90-градусный поворот, перед которым происходит торможение после скоростной левой дуги. Это важно сделать «с прямых колес», чтобы пройти поворот по правильной траектории. Зрители, несомненно, увидят обгоны — они возможны в самой зоне торможения либо на выходе с перекрещиванием траекторий: можно «раскачать» соперника и чуть сместить его.

К услугам зрителей, разместившихся на Т4, большое количество павильонов с едой и сувенирами. Кстати, все трибуны в Сочи оснащены видеоэкранами и системами звукового оповещения. Поэтому, где бы вы ни были, ничего не пропустите.

Но даже если вы уже определились с выбором на субботу и воскресенье, но хотите проверить, как выглядит трасса с других ракурсов, то у вас есть такая возможность. Можно приобрести однодневный билет на пятничные заезды на любую из трибун, кроме главной. И помните — какое бы место вы ни заняли, положительные эмоции и незабываемые впечатления от гонок вам гарантированы.