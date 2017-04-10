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10 апреля 2017, 22:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Штайнер: Магнуссен заслужил заработать очки на Гран-при Китая

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление пилота команды Кевина Магнуссена на Гран-при Китая, дав понять, что вполне доволен результатом датчанина.

«У него были проблемы в Австралии, но здесь он выполнил свою работу и прогрессировал шаг за шагом. Он заслужил заработанные очки, и тут не было никакого везения. У него был не очень удачный старт, но затем он исправил это.

В целом оба пилота провели хорошую гонку, а то, что Кевин попал в очки во второй гонке с нами, о многом говорит. Для него это было важно, особенно после той порции критики, которую он получал во второй половине минувшего сезона. Он провёл очень хорошую гонку, был спокоен и не ошибался. Думаю, что его результат говорит сам за себя», — цитирует Штайнера ESPN.
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