Штайнер: Магнуссен заслужил заработать очки на Гран-при Китая

«У него были проблемы в Австралии, но здесь он выполнил свою работу и прогрессировал шаг за шагом. Он заслужил заработанные очки, и тут не было никакого везения. У него был не очень удачный старт, но затем он исправил это.



В целом оба пилота провели хорошую гонку, а то, что Кевин попал в очки во второй гонке с нами, о многом говорит. Для него это было важно, особенно после той порции критики, которую он получал во второй половине минувшего сезона. Он провёл очень хорошую гонку, был спокоен и не ошибался. Думаю, что его результат говорит сам за себя», — цитирует Штайнера ESPN.