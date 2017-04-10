Стоффель Вандорн: Улучшения скоро будут, но, вероятно, не в Бахрейне

«Ощущения от машины вполне хорошие. Когда я был позади «Уильямса» Массы, то даже комментировал, что я быстрее в каждом повороте. Атаковать его? Наша максимальная скорость на прямых слишком низкая для борьбы. Это невозможно. В начале прямой ты смотришь в зеркало, а к концу машина уже прямо за тобой. Нам срочно нужно больше мощности. Даже с DRS мы не можем никого обогнать. Улучшения скоро будут, но, вероятно, не в Бахрейне. Думаю, это тоже будет сложный для нас уик-энд, — приводит слова Вандорна PaddockTalk.