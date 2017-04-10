Зурер и Феттель остались довольны ситуацией с обгонами в Ф-1 после гонки Китая

«Я давно уже не видел, чтобы Феттель так обгонял», — отметил обозреватель немецкого телеканала Sky Марк Зурер.



«Было сложно подобраться к соперникам, но на трассе в Шанхае условия для обгона были лучше, чем в Австралии. Всё было так, как нужно. Тебе не может всё доставаться без усилий. Нельзя просто включить DRS и обходить соперников. В общем, было весело. Это как футбол, не каждый матч получается зрелищным. В Мельбурне было мало манёвров, это так. Но в Шанхае всё вернулось в норму», — отметил пилот «Феррари» Себастьян Феттель.