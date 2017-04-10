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10 апреля 2017, 17:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Зурер и Феттель остались довольны ситуацией с обгонами в Ф-1 после гонки Китая

Пилоты Формулы-1 и СМИ, опасавшиеся, что в новых машинах станет сложнее обгонять, убедились на Гран-при Китая, что ситуация не так плоха, как казалось раньше, сообщает Paddock Talk.

«Я давно уже не видел, чтобы Феттель так обгонял», — отметил обозреватель немецкого телеканала Sky Марк Зурер.

«Было сложно подобраться к соперникам, но на трассе в Шанхае условия для обгона были лучше, чем в Австралии. Всё было так, как нужно. Тебе не может всё доставаться без усилий. Нельзя просто включить DRS и обходить соперников. В общем, было весело. Это как футбол, не каждый матч получается зрелищным. В Мельбурне было мало манёвров, это так. Но в Шанхае всё вернулось в норму», — отметил пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
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