Мега-прорыв Макса и недовольство Кими. Оценки гонщикам за Гран-при Китая

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Макс Ферстаппен — 9,5

После первого круга в Шанхае было трудно поверить, что Макс находится так далеко. Голландец моментально преодолел последствия субботних механических проблем и взобрался на подиум, о котором накануне не мог и подумать. Полбалла сняли за ошибку, выпустившую Феттеля на второе место.

Льюис Хэмилтон — 9,5

«Когда всю гонку едешь первым, трудно стать гонщиком дня», — отметил Льюис. Так или иначе, претензий к британцу нет: в квалификации он постоял за честь «Мерседеса», а в гонке не допустил никаких ошибок.

Фернандо Алонсо — 9,5

Алонсо продолжает выдавать «лучшие гонки в жизни». Фернандо вновь бодро провёл квалификацию, а в гонке имел все шансы попасть в очки, если бы не очередная поломка техники. Алонсо словно намекает «Мерседесу»: ребята, стареть я не собираюсь, жду звонка.

Себастьян Феттель — 9

Немец разгромил Райкконена в субботу (правда, в Q3 это было легко) и занял максимально возможное место в воскресенье. Правда, слегка прогадал с моментом первого пит-стопа, но зато мы увидели блестящий обгон Риккардо.

Карлос Сайнс — 8,5

Невероятно смелое решение стартовать на «суперсофте» (причём его принял сам пилот, а не команда) оправдало себя и принесло испанцу седьмую позицию в не богатой на события гонке. На полях отметим проигрыш Квяту в квалификации.

Серхио Перес — 8,5

12-й финиш в очках подряд! Мексиканец стабилен и вновь выжал из своей «Форс Индия» максимум и в субботу, и в воскресенье.

Кевин Магнуссен — 8

С почином! После слабого Мельбурна датчанин взял себя в руки: не без помощи Джовинацци опередил напарника в субботу и затем приехал в очки благодаря грамотной тактике.

Даниэль Риккардо — 7

Противоречивое выступление Дэна. За хорошим стартом последовал слабый первый отрезок гонки, по ходу которого австралиец не сдержал Ферстаппена и Феттеля. Изменение настроек переднего антикрыла спасло ситуацию, но было поздновато.

Даниил Квят — 7

Россиянин победил Сайнса в квалификации, но гонка не задалась. Замёрзший «софт» отказался работать (похожая ситуация с шинами была у Массы), а технические проблемы не дали шанса отыграться. Ох уж эта ненадёжность «Торо Россо»…



Ромен Грожан — 6,5

После гонки стартовавший издалека Грожан раскритиковал Окона и Эрикссона, помешавших взять очки, но Ромен может посмотреть и в зеркало: это он сам загубил первую квалификационную попытку разворотом на стартовой прямой. Да и в гонке по тактике всё было не идеально.

Эстебан Окон — 6,5

Француз не блеснул в квалификации (что ж, надо было лучше выступить на первой попытке), но в гонке держался достойно. Правда, сам виноват, что всё перепутал и поехал в боксы в момент, когда его там никто не ждал — так были потеряны шансы на более сильный результат.

Стоффель Вандорн — 6,5

У бельгийца пока не получается блистать так же, как у Алонсо. В условиях хрупкой техники необходимо выжимать из болида максимум здесь и сейчас, и понятно, что с этим лучше справляется куда более опытный испанец. Стоффель пока адаптируется и выступает в силу машины, но яркости уровня чемпионского сезона в GP2 мы пока не видим. Дадим время.

Нико Хюлькенберг — 6

На одной чаше весов — отличная квалификация и хороший старт, но другой — роковая ошибка с заменой шин после первого круга. Предсказать появление VSC было трудно — с другой стороны, Стролл уже застрял в гравии, так что было логично повременить с остановкой. Также в пассиве у Халка сразу два штрафа за «нелегальные» обгоны Эрикссона и Грожана.

Фелипе Масса — 6

Давно известно, что бразильцу не всегда удаются дождевые гонки. Вот и в Шанхае Фелипе потерял темп на холодных «Пирелли» и стремительно выбыл из очковой зоны. При том, что в его распоряжении была четвёртая по скорости машина в пелотоне.

Кими Райкконен — 5,5

Непонятная ситуация с Кими: финн резко вернулся к форме образца старта предыдущего чемпионата. Что опять случилось? Машина позволяет бороться за победы, а Райкконен второй Гран-при подряд оказывается не на высоте, что уже вызывает гнев Серджио Маркьонне. Хотя передадим привет и самой команде, безумно затянувшей со вторым пит-стопом.

Маркус Эрикссон — 5,5

Скучная и печальная гонка шведа. Маркус был среди тех, кто оперативно перешёл на «софт» — шины, просто «замёрзшие» во время режима виртуального сейфти-кара. Прибавим сюда слабую скорость «Заубера» и получим невыразительный итог.

Валттери Боттас — 5

Медового месяца в «Мерседесе» у Валттери не получилось. Финн вновь пропустил Феттеля в квалификации (хотя и проиграл при этом напарнику менее двух десятых), но зато в гонке допустил поистине детскую ошибку, когда его развернуло при прогреве шин. Не лучший вариант, когда не хватает уверенности в собственных силах.

Джолион Палмер — 5

В квалификации британец испортил себе первую попытку, что в свете аварии Джовинацци оказалось фатальным. Гонка показала: далёкая стартовая позиция — не приговор, но и в воскресенье британец оказался не на высоте. Переход на «суперсофт» перед стартом был верным решением, но пара вылетов лишили Джолиона выгодной позиции. Не убедительно, если уже начинать думать о контракте на 2018-й.

Антонио Джовинацци — 1

В наших рейтингах мы обычно не кровожадны, но, пожалуй, сейчас тот самый случай, когда пора добраться до единицы. Согласны? Всё-таки две аварии за два дня — это перебор. Понятно, что Антонио не хватает опыта, но кто сказал, что в Формуле-1 новичку будет легко? Желаем итальянцу получить ещё один шанс в Бахрейне и уже потом вернуть машину Верляйну.