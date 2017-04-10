Даниил Квят: Рисковать не хотелось, но решили рискнуть
Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят подвел для прессы итоги второго этапа чемпионата мира —
Гран-при Китая. Напомним, что в гонке на автодроме близ Шанхая наш пилот не смог доехать до финиша из-за возникших в его машине технических проблем, хотя стартовал девятым.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если честно, старт на сликах [шины с особым рисунком протектора, — прим. ред. ] был очень серьезным риском, — цитирует Квята “Спорт сегодня” со ссылкой на Motorsport. — Мне было комфортно стартовать на промежуточных [шинах], потому что я был впереди [напарника по команде Карлоса Сайнса, — прим. ред. ] на старте, так что мы не хотели принимать рискованных решений».
Однако россиянин признал, что ставка
«Так или иначе, в итоге у нас возникла проблема с гидравликой, и мы в любом случае не узнаем, чем бы все закончилось. Жаль, что не удалось финишировать в десятке. Темп заездов был, как и в Австралии. Причем, и в квалификации, и в гонке. Все выглядело многообещающе с самого начала. Нам надо просто продолжать делать все то же самое, и результат придет», — заключил Квят.
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