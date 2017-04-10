Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29379068/
10 апреля 2017, 16:51 | Авто/мото: Формула-1 | «Вести.Ру»

Даниил Квят: Рисковать не хотелось, но решили рискнуть

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят подвел для прессы итоги второго этапа чемпионата мира — Гран-при Китая. Напомним, что в гонке на автодроме близ Шанхая наш пилот не смог доехать до финиша из-за возникших в его машине технических проблем, хотя стартовал девятым.

Российский гонщик формулической команды <span class=error>Toro</span> Rosso Даниил <span class=error>Квят</span> подвел для прессы итоги второго этапа чемпионата мира — <nobr>Гран-при </nobr>Китая. <span class=stop>Напомним</span> что в гонке на автодроме близ Шанхая наш пилот не смог доехать до финиша <nobr>из-за </nobr>возникших в его машине технических проблем хотя стартовал девятым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если честно, старт на сликах [шины с особым рисунком протектора, — прим. ред. ] был очень серьезным риском, — цитирует Квята “Спорт сегодня” со ссылкой на Motorsport. — Мне было комфортно стартовать на промежуточных [шинах], потому что я был впереди [напарника по команде Карлоса Сайнса, — прим. ред. ] на старте, так что мы не хотели принимать рискованных решений».

Однако россиянин признал, что ставка Сайнса-младшего и его инженеров «сыграла, как уже бывало в прошлом»: «Но не более того. Мое время придет. Возможно, у меня в чем-то была консервативная стратегия, но все равно хватило бы скорости для того, чтобы набрать очки».

«Так или иначе, в итоге у нас возникла проблема с гидравликой, и мы в любом случае не узнаем, чем бы все закончилось. Жаль, что не удалось финишировать в десятке. Темп заездов был, как и в Австралии. Причем, и в квалификации, и в гонке. Все выглядело многообещающе с самого начала. Нам надо просто продолжать делать все то же самое, и результат придет», — заключил Квят.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости