Даниил Квят: Рисковать не хотелось, но решили рискнуть

«Если честно, старт на сликах [шины с особым рисунком протектора, — прим. ред. ] был очень серьезным риском, — цитирует Квята “Спорт сегодня” со ссылкой на Motorsport. — Мне было комфортно стартовать на промежуточных [шинах], потому что я был впереди [напарника по команде Карлоса Сайнса, — прим. ред. ] на старте, так что мы не хотели принимать рискованных решений».

Однако россиянин признал, что ставка Сайнса-младшего и его инженеров «сыграла, как уже бывало в прошлом»: «Но не более того. Мое время придет. Возможно, у меня в чем-то была консервативная стратегия, но все равно хватило бы скорости для того, чтобы набрать очки».

«Так или иначе, в итоге у нас возникла проблема с гидравликой, и мы в любом случае не узнаем, чем бы все закончилось. Жаль, что не удалось финишировать в десятке. Темп заездов был, как и в Австралии. Причем, и в квалификации, и в гонке. Все выглядело многообещающе с самого начала. Нам надо просто продолжать делать все то же самое, и результат придет», — заключил Квят.