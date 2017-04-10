Эксперт предлагает проверить «Феррари» на гибкость

«Если бы я представлял одну из других команд, то захотел бы, чтобы «Феррари» проверили, — приводит слова Даннера PaddockTalk.

Добавим, что записи с бортовых камер автомобилей Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена демонстрировали довольно существенную гибкость элементов переднего антикрыла, а также днища. В двух первых гонках сезона-2017 Себастьян Феттель один раз победил и один раз занял второе место и теперь делит с Льюисом Хэмилтоном первое место в личном зачете.