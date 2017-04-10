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10 апреля 2017, 14:31 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан выразил недовольство действиями Эрикссона в гонке Гран-при Китая

Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил недовольство действиями гонщика «Заубера» Маркуса Эрикссона, который в гонке Гран-при Китая после возобновления движения при аварии Антонио Джовинацци отпустил соперника слишком далеко вперёд.

«В квалификации это могло быть ещё смешно, но в гонке тот же самый парень снова разбился передо мной на прямом участке, так что мне пришлось остановиться. Я потерял много времени. А затем Маркус Эрикксон, когда все тронулись с места после остановки, слишком далеко отпустил соперника вперёд. Я не знаю, что он делал, но я уже был в невыгодном положении. На первом круге Окон врезался в меня, и я потерял половину правой стороны машины. После этого мне оставалось только гнать как можно быстрее», — приводит слова Грожана The Checkered Flag.
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