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10 апреля 2017, 12:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Ферстаппен стал для всех в Формуле-1 глотком свежего воздуха

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил успехи гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Мне нравится соревноваться с Ферстаппеном, это делает меня моложе. Здорово, когда рядом есть молодые гонщики. С тех пор как Макс появился в чемпионате, он проделал великолепную работу. Он стал для всех глотком свежего воздуха.

У него отличные болельщики, он отлично провёл некоторые гонки, он постоянно прогрессирует и именно поэтому стал гонщиком дня. Гораздо сложнее получить это звание, когда ты лидируешь в гонке, потому у тебя меньше возможностей для обгона», — приводит слова Хэмилтона ESPN.
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