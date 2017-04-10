Хэмилтон: Ферстаппен стал для всех в Формуле-1 глотком свежего воздуха

«Мне нравится соревноваться с Ферстаппеном, это делает меня моложе. Здорово, когда рядом есть молодые гонщики. С тех пор как Макс появился в чемпионате, он проделал великолепную работу. Он стал для всех глотком свежего воздуха.



У него отличные болельщики, он отлично провёл некоторые гонки, он постоянно прогрессирует и именно поэтому стал гонщиком дня. Гораздо сложнее получить это звание, когда ты лидируешь в гонке, потому у тебя меньше возможностей для обгона», — приводит слова Хэмилтона ESPN.