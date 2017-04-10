Хит-парад Китая: шикарный Ферстаппен и провал Райкконена
Ферстаппен стал «человеком дождя», Райкконен и Боттас провалились, а «Ред Булл» удивил — награждаем за
Гран-при Китая.
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Большого переполоха в «маленьком» Шанхае не случилось — даже дождь не смог сделать китайскую гонку
Лучший пилот: Макс Ферстаппен
После «Интерлагоса"-2016 стало ясно: Дженсон Баттон может спокойно уходить на пенс… то есть в отпуск — в пелотоне завёлся новый человек дождя. Умение Макса Ферстаппена пилотировать на подсыхающей трассе выбивается за рамки привычного, к которому обгон девяти соперников за первый круг уж никак не отнести. Сам Макс отзывается об этом с иронией и нескрываемой гордостью. И в этом случае их не спишешь на высокомерие голландца.
После технических проблем в квалификации мало кто поставил бы старую шапку на то, что Ферстаппен заберётся на подиум. С 17-го то места?! При двух «Феррари», С 17-го то места?! Однако всё так и вышло. Лишь одним Макс подпортил впечатление о себе — не допусти он ошибку в концовке, Феттель ехал бы за ним. Кто знает, может, мы увидели бы новую вспышку Себа, ведь атаки на Ферстаппена даются ему с большим трудом.
Лучший обгон: Себастьян Феттель проходит Даниэля Риккардо
Разница в тактике оставила Себастьяна Феттеля позади двух болидов «Ред Булл» и Кими Райкконена, несмотря на старт немца со второго места. Долгое время Себ спокойно наблюдал, как финн безуспешно атакует Даниэля Риккардо, и не вмешивался в эту борьбу. Однако, когда стало ясно, что Райкконен не пройдёт, терпение четырёхкратного чемпиона лопнуло.
В итоге Себастьян сперва без особых проблем прошёл напарника нынешнего, а затем принялся за напарника прошлого. Покусав «Ред Булл» за бока, Себ поравнялся с ним по внешней траектории и лучше вышел из поворота, отобрав третье место. Без этого обгона быть у «Ред Булл» двойному подиуму.
Лучшая тактика: Карлос Сайнс-младший
Новый матадор решил взять своего итальянского «бычка» за рога с самого старта и выехал на влажную трассу на сухих шинах. Кроме Сайнса, поставить «суперсофт» для старта не решился никто, и Карлос позже признался, что засомневался и сам. Соотношение в пользу промежуточной резины было 19 к 1 (18 к 2 после заезда Палмера на пит-лейн), однако для «Торо Россо» этот выбор сработал.
Поначалу Сайнс откатился на 19-е место с 11-го на старте. Затем допустил разворот. А потом оказался шестым после
Сюрприз этапа: «Ред Булл»
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На единственной вменяемой тренировке «Ред Булл» не блеснул, а в квалификации был ближе к «Уильямсу» и «Форс Индия», чем к «Мерседесу» и «Феррари». Однако для гонки в
Провал этапа: Боттас и Райкконен
Можно ли назвать пятое и шестое места провалом? Когда ваши напарники занимают два первых места — безусловно. Ещё в квалификации Боттас уступил своему напарнику две десятых, Райкконен своему — почти три. В гонке они пропустили оба болида «Ред Булл» и из всех лидеров оставили самое разочаровывающее впечатление. Пока в «Мерседесе» и «Феррари» даже не пахнет борьбой.
Цитата этапа: Себастьян Феттель
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