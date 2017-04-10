Хит-парад Китая: шикарный Ферстаппен и провал Райкконена

Большого переполоха в «маленьком» Шанхае не случилось — даже дождь не смог сделать китайскую гонку по-настоящему безумной. Но он раскрасил традиционно не самый яркий этап резкими прорывами, нестандартной тактикой и моментами разочарования. О них и поговорим.

Лучший пилот: Макс Ферстаппен

После «Интерлагоса"-2016 стало ясно: Дженсон Баттон может спокойно уходить на пенс… то есть в отпуск — в пелотоне завёлся новый человек дождя. Умение Макса Ферстаппена пилотировать на подсыхающей трассе выбивается за рамки привычного, к которому обгон девяти соперников за первый круг уж никак не отнести. Сам Макс отзывается об этом с иронией и нескрываемой гордостью. И в этом случае их не спишешь на высокомерие голландца.



После технических проблем в квалификации мало кто поставил бы старую шапку на то, что Ферстаппен заберётся на подиум. С 17-го то места?! При двух «Феррари», С 17-го то места?! Однако всё так и вышло. Лишь одним Макс подпортил впечатление о себе — не допусти он ошибку в концовке, Феттель ехал бы за ним. Кто знает, может, мы увидели бы новую вспышку Себа, ведь атаки на Ферстаппена даются ему с большим трудом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thanks <a href="https://twitter.com/redbullracing">@redbullracing</a> for a great strategy. Very happy with this podium! I really enjoyed that & I guess you fans did too! <a href="https://twitter.com/hashtag/DOTD?src=hash">#DOTD</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChineseGP?src=hash">#ChineseGP</a> <a href="https://t.co/83CShDGSUw">pic.twitter.com/83CShDGSUw</a></p>— Max Verstappen (@Max33Verstappen) <a href="https://twitter.com/Max33Verstappen/status/851000211837267968">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лучший обгон: Себастьян Феттель проходит Даниэля Риккардо

Разница в тактике оставила Себастьяна Феттеля позади двух болидов «Ред Булл» и Кими Райкконена, несмотря на старт немца со второго места. Долгое время Себ спокойно наблюдал, как финн безуспешно атакует Даниэля Риккардо, и не вмешивался в эту борьбу. Однако, когда стало ясно, что Райкконен не пройдёт, терпение четырёхкратного чемпиона лопнуло.



В итоге Себастьян сперва без особых проблем прошёл напарника нынешнего, а затем принялся за напарника прошлого. Покусав «Ред Булл» за бока, Себ поравнялся с ним по внешней траектории и лучше вышел из поворота, отобрав третье место. Без этого обгона быть у «Ред Булл» двойному подиуму.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">*That* pass by Vettel on Ricciardo ?<a href="https://twitter.com/hashtag/WheelToWheel?src=hash">#WheelToWheel</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChineseGP?src=hash">#ChineseGP</a> <a href="https://t.co/aLWKJEZOQt">pic.twitter.com/aLWKJEZOQt</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/851002900402683904">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лучшая тактика: Карлос Сайнс-младший

Новый матадор решил взять своего итальянского «бычка» за рога с самого старта и выехал на влажную трассу на сухих шинах. Кроме Сайнса, поставить «суперсофт» для старта не решился никто, и Карлос позже признался, что засомневался и сам. Соотношение в пользу промежуточной резины было 19 к 1 (18 к 2 после заезда Палмера на пит-лейн), однако для «Торо Россо» этот выбор сработал.



Поначалу Сайнс откатился на 19-е место с 11-го на старте. Затем допустил разворот. А потом оказался шестым после пит-стопов соперников. Забравшись в зону первой тройки, Карлос там не удержался, но и много не потерял — с седьмым местом на финише он стал лучшим из остальных и единственным, кто остался в одном круге с лидерами. Смелость города берёт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Carlos' radio at the end of the race: "Franz, I'll never forget your face when I told you I was going to start on the SSofts"<a href="https://twitter.com/hashtag/ChineseGP?src=hash">#ChineseGP</a> <a href="https://t.co/fTPVewJRs5">pic.twitter.com/fTPVewJRs5</a></p>— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) <a href="https://twitter.com/ToroRossoSpy/status/850996594971480064">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сюрприз этапа: «Ред Булл»

После Гран-при Австралии ничто не предвещало успеха «Ред Булл» в борьбе с остальными лидерами. В команде не скрывали, что намерены выйти на высший уровень через несколько этапов. А на традиционно «моторной» китайской трассе «быкам», казалось, и вовсе ничего не светит. Но вышло не так.

На единственной вменяемой тренировке «Ред Булл» не блеснул, а в квалификации был ближе к «Уильямсу» и «Форс Индия», чем к «Мерседесу» и «Феррари». Однако для гонки в Милтон-Кейнс подобрали грамотную тактику, болид здорово сработал на влажном асфальте, а пилоты проявили свои лучшие стороны. Да, Риккардо с Ферстаппеном не смогли удержать Феттеля, но они справились с Райкконеном и Боттасом, минимально уступив по очкам в Кубке конструкторов.

Провал этапа: Боттас и Райкконен

Можно ли назвать пятое и шестое места провалом? Когда ваши напарники занимают два первых места — безусловно. Ещё в квалификации Боттас уступил своему напарнику две десятых, Райкконен своему — почти три. В гонке они пропустили оба болида «Ред Булл» и из всех лидеров оставили самое разочаровывающее впечатление. Пока в «Мерседесе» и «Феррари» даже не пахнет борьбой.

Цитата этапа: Себастьян Феттель