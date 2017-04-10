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10 апреля 2017, 9:51 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Нико Хюлькенберг: Виртуальная машина безопасности разрушила нашу гонку

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг выразил разочарование гонкой «Гран-при Китая». Немец стартовал седьмым, а финишировал только 12-м.

— Мы рискнули в конце первого цикла, поставив «слики», — цитирует F1i Хюлькенберга. — Трасса была довольно сухой, если не считать одного участка. Но случился инцидент со Строллом, что привело к появлению виртуальной машины безопасности. Атаковать я не мог, и это привело к падению температуры шин. Это было похоже на вождение на льду. Виртуальная машина безопасности разрушила нашу стратегию, нашу гонку. А мы могли добиться многого.
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