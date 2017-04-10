Нико Хюлькенберг: Виртуальная машина безопасности разрушила нашу гонку

— Мы рискнули в конце первого цикла, поставив «слики», — цитирует F1i Хюлькенберга. — Трасса была довольно сухой, если не считать одного участка. Но случился инцидент со Строллом, что привело к появлению виртуальной машины безопасности. Атаковать я не мог, и это привело к падению температуры шин. Это было похоже на вождение на льду. Виртуальная машина безопасности разрушила нашу стратегию, нашу гонку. А мы могли добиться многого.