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9 апреля 2017, 17:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес и Стролл объяснили столкновение на первом круге гонки Гран-при Китая Ф-1

Пилоты Формулы-1 Серхио Перес и Лэнс Стролл, выступающие в составе «Форс Индия» и «Уильямса» соответственно, прокомментировали своё столкновение в ходе гонки Гран-при Китая, из-за которого оба не сумели финишировать.

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая. Увеличить
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«Начало гонки было непростым, потому что я плохо стартовал и потерял пять или шесть позиций до первого поворота. Как только я потерял сцепление, у меня начали пробуксовывать колёса. Я отыграл несколько позиций на первом круге, а в десятом повороте случился контакт со Строллом, и у меня произошёл прокол. Не думаю, что Стролл видел меня, потому что он не оставил мне места», — приводит слова Переса GPUpdate.

«В десятом повороте меня ударили сзади, и на этом моя гонка закончилась. Я был впереди и знал, что этот поворот мой. К несчастью, пришлось завершить гонку. Машина сломалась — был прокол и, возможно, поломка подвески», — заявил Стролл.
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